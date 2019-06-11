Дмитрий Медведев: «Будущее за четырехдневной рабочей неделей»

Во вторник в Женеве премьер Дмитрий Медведев принял участие в Международной конференции труда. На нее приехали главы государств и правительств более 40 стран. Мероприятие приурочили к 100-летию Международной организации труда (МОТ). Форум проходил в штаб-квартире ООН. Это огромная территория с целым комплексом зданий. Одна из достопримечательностей этого места - павлины. Их в свое время в подарок ООН привезли японцы. Но павлинов постигла беда - их сожрали расплодившиеся на территории лисы. Узнав об этом, японцы доставили в Женеву новую партию павлинов. Птицы самоуверенно разгуливают по территории штаб-квартиры, периодически оглашая ее пронзительными криками. Впрочем, участникам конференции было не до павлинов. Они обсуждали вопросы занятости и благополучия людей в разных странах при наступлении «цифровой эпохи».

- Мы должны выработать новые подходы к образованию и организации рабочего времени. Человек должен иметь возможность учиться на протяжении всей жизни. Про прогнозам экспертов, продажи беспилотных автомобилей в ближайшие 5 лет превысят 2 миллиона единиц, а еще через 5 лет превысят 10 миллионов. Необходимо обсудить, что будет с профессией водителей. Вряд ли освободившихся рабочих примут новые цеха.

Мы должны принимать во внимание такие изменения, - заявил Медведев.

Говоря об изменениях на рынке труда, Медведев заявил: «Вполне возможно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей». В пример он привел американского предпринимателя Генри Форда, который 100 лет назад сократил на своих предприятиях рабочую неделю с 48 до 40 часов, после чего производительность труда выросла. Медведев также сослался на одну из новозеландских компаний, которая уже перешла на четырехдневную рабочую неделю.

- Прирос производительности в перерасчете на один час увеличился на 20 процентов, а уровень стресса у работников снизился. Постоянная погоня за успехом оборачивается усталостью. Люди сгорают на работе. Это сказывается на экономических показателях. Синдром эмоционального выгорания уже официально признан болезнью, - сказал Медведев.

Он напомнил, что Россия в прошлом веке пережила одну из самых страшных революций в мировой истории.

- Игнорирование вызовов трудящихся приводит к печальным последствиям, - сказал Медведев. Он заметил, что социальное недовольство то и дело вспыхивает в разных частях планеты, а миграция все больше напоминает глобальное переселение народов.

- Рост влияния радикальных политических сил за последнее десятилетие - это не что иное как результат недовольства людей снижающимся уровнем жизни, усилением неравенства, разрушением традиционного уклада жизни под влиянием самых разных внешних обстоятельств, а главное - следствие неудовлетворенности действиями правительств, которые, по мнению граждан, не слишком успешно справляются с новыми политическими и экономическими вызовами, - сказал Медведев.

На полях конференции Медведев провел несколько двусторонних встреч. Он пообщался с гендиректором Международной организации труда Гаем Райдером, с генсеком Международного союза электросвязи Хоулинем Чжао, а также с премьером Туниса

Юсефом Шахедом. А вот с приехавшими на конференцию президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель переговоры у Медведева запланированы не были.