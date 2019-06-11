Третий этап W Series в Мизано: отвязные автогонщицы, "жаркие" старты и жженая резина

Третий этап женского гоночного чемпионата W Series прошел на итальянском автодроме Мизано. Старты получились зрелищными и очень жаркими. В эти выходные температура на побережье достигала 30 градусов, что создавало дополнительные трудности не только для гонщиц, но и для техников. Запах жженой резины буквально заполнил трассу.

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Напряженная гонка завершилась в пользу британки Джейми Чэдвик. Она первой пересекла линию финиша, тем самым одержав вторую победу в сезоне и упрочив свою лидирующую позицию в личном зачёте. На втором месте оказалась Бейтске Виссер из Нидерландов, а представительница Лихтенштейна Фабьен Вольвенд стала третьей и впервые поднялась на заветный подиум.

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Четвёртый этап чемпионата W Series состоится 6 июля на немецком автодроме Норисринг.

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН