2019-06-11T13:44:52+03:00
Авто

Третий этап W Series в Мизано: отвязные автогонщицы, "жаркие" старты и жженая резина

Итальянский Мизано встретил участников и зрителей чемпионата 30-градусной жарой [фото]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Старты получились зрелищными и очень жаркими. Фото: Кирилл ЛОМАКИНСтарты получились зрелищными и очень жаркими. Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Третий этап женского гоночного чемпионата W Series прошел на итальянском автодроме Мизано. Старты получились зрелищными и очень жаркими. В эти выходные температура на побережье достигала 30 градусов, что создавало дополнительные трудности не только для гонщиц, но и для техников. Запах жженой резины буквально заполнил трассу.

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Напряженная гонка завершилась в пользу британки Джейми Чэдвик. Она первой пересекла линию финиша, тем самым одержав вторую победу в сезоне и упрочив свою лидирующую позицию в личном зачёте. На втором месте оказалась Бейтске Виссер из Нидерландов, а представительница Лихтенштейна Фабьен Вольвенд стала третьей и впервые поднялась на заветный подиум.

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Четвёртый этап чемпионата W Series состоится 6 июля на немецком автодроме Норисринг.

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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