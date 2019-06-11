2019-06-11T14:23:26+03:00
Звезды

Саша Бортич подтвердила свой роман с сыном депутата

24-летняя звезда фильма «Я худею» прилетела на «Кинотавр» с миллионером Евгением Савельевым
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Саша Бортич, известная по главным ролям в сериале «Полицейский с Рублевки» и фильме «Я худею», за последние 4 года снялась в более 30 фильмахСаша Бортич, известная по главным ролям в сериале «Полицейский с Рублевки» и фильме «Я худею», за последние 4 года снялась в более 30 фильмахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Актриса Саша Бортич, известная по главным ролям в сериале «Полицейский с Рублевки» и фильме «Я худею», за последние 4 года снялась в более 30 фильмах.

Одна из самых популярных молодых российских актрис не любит рассказывать о своей личной жизни. Артистка долгое время встречалась со своим коллегой Ильёй Маланиным («На районе»), но замуж все же вышла за рэпера Меззу (его настоящее имя — Вячеслав Воронцов). Однако в прошлом году парочка рассталась. А рядом с Бортич появился новый возлюбленный.

Говорили, что это сын депутата Валерия Савельева. Однако Бортич эту информацию не комментировала, хотя в ее Инстаграме время от времени появлялись фото с бизнесменом Евгением Савельевым.

На «Кинотавр» пара приехала вместе и поселилась в одном номере в гостинице «Жемчужина», тем самым подтвердив свой роман. Правда Саша и Женя не позируют журналистам на фотоколле. На светских раутах они разбегаются по разным углам, чтобы не привлекать внимание прессы.

Сейчас Евгений успешно занимается бизнесом в области IT-технологий и туризма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас Евгений успешно занимается бизнесом в области IT-технологий и туризмаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О новом избраннике Бортич известно немного. Он закончил УрФУ им. Ельцина по специальности «Мировая экономика», затем служба в армии в спецназе ГРУ (отсюда, видимо, любовь к парашютному спорту — Ред.). Потом Савельев-младший поступил в Академию госслужбы при Президенте РФ. Впоследствии он некоторое время работал в Администрации президента. Сейчас Евгений успешно занимается бизнесом в области IT-технологий и туризма. Его отец, владелец инвестиционной компании AVS Group и депутат свердловского Заксобрания Валерий Савельев, возглавляет инвестиционную группу AVS Group, а также состоит на службе в Палате представителей Законодательного собрания Свердловской области от партии «Единая Россия».

Александра Бортич на Кинотавре.Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сакральное с вульгарным» - православные активисты написали заявление на группу «Ленинград» и просят возбудить уголовное дело
Новый клип Сергея Шнурова под названием «i $uss» возмутил общественников. Они увидели в ролике преступление и написали обращение в Следственный комитет
Новости 24
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС
Лавров обсудил перспективы сотрудничества с главой МИД Гренады
Лавров: Вашингтон намерен разрушить режим контроля над вооружением
В Риме ужесточили правила поведения для туристов
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов совета правосудия
Лавров: Москва готова участвовать в переговорах по Донбассу в любых форматах
Филарет отказался признавать томос об автокефалии "новой" церкви
Путин встретится с президентом Киргизии в Бишкеке на этой неделе
Совфед принял закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Медведев: будущее за четырёхдневной рабочей неделей
Глава МИД Южной Кореи посетит Москву 17 июня
Грушко рассказал, когда Россия возобновит взносы в ПАСЕ
Назван средний возраст вступления россиян в брак в 2018 году
ВЦИОМ выяснил, чем гордятся россияне
Компания Amazon возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов
На торгах ММВБ курс евро опускался ниже 73 рублей
Власти Японии начнут выдавать пожилым водителям специальные права
Сборная России сыграет в красной форме в матче с Кипром
Поступило сообщение о минировании здания Конституционного суда Украины
Песков: экспертиза по делу Голунова "призвана ответить на ряд вопросов"
Спикер парламента Дании покинет свой пост из-за смены власти
Лавров заявил, что Киев устроил вооруженную провокацию для срыва разведения сил в станице Луганской
Пассажирка самолета открыла аварийную дверь вместо туалета
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» войдет в состав ВМФ РФ 11 июня
Россия и Лаос впервые проведут совместные танковые учения