Саша Бортич подтвердила свой роман с сыном депутата

Актриса Саша Бортич, известная по главным ролям в сериале «Полицейский с Рублевки» и фильме «Я худею», за последние 4 года снялась в более 30 фильмах.

Одна из самых популярных молодых российских актрис не любит рассказывать о своей личной жизни. Артистка долгое время встречалась со своим коллегой Ильёй Маланиным («На районе»), но замуж все же вышла за рэпера Меззу (его настоящее имя — Вячеслав Воронцов). Однако в прошлом году парочка рассталась. А рядом с Бортич появился новый возлюбленный.

Говорили, что это сын депутата Валерия Савельева. Однако Бортич эту информацию не комментировала, хотя в ее Инстаграме время от времени появлялись фото с бизнесменом Евгением Савельевым.

На «Кинотавр» пара приехала вместе и поселилась в одном номере в гостинице «Жемчужина», тем самым подтвердив свой роман. Правда Саша и Женя не позируют журналистам на фотоколле. На светских раутах они разбегаются по разным углам, чтобы не привлекать внимание прессы.

Сейчас Евгений успешно занимается бизнесом в области IT-технологий и туризмаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О новом избраннике Бортич известно немного. Он закончил УрФУ им. Ельцина по специальности «Мировая экономика», затем служба в армии в спецназе ГРУ (отсюда, видимо, любовь к парашютному спорту — Ред.). Потом Савельев-младший поступил в Академию госслужбы при Президенте РФ. Впоследствии он некоторое время работал в Администрации президента. Сейчас Евгений успешно занимается бизнесом в области IT-технологий и туризма. Его отец, владелец инвестиционной компании AVS Group и депутат свердловского Заксобрания Валерий Савельев, возглавляет инвестиционную группу AVS Group, а также состоит на службе в Палате представителей Законодательного собрания Свердловской области от партии «Единая Россия».