Юрий Соломин: Мы с женой Ольгой прожили вместе 62 года

Ольга Соломина, актриса, профессор кафедры мастерства актера, заслуженный деятель искусств Российской Федерации умерла 27 мая. Ей было 88.

Так вышло, что за несколько дней до этого скорбного события «Комсомолка» общалась с Юрием Соломиным, ее супругом, худруком Малого театра. Поводом для разговора был его грядущий день рождения - 18 июня актеру исполнится 84 года. В разговоре Соломин намекнул, что болеет близкий ему человек, и у него тревожные предчувствия. Было понятно, что Юрий Мефодьевич говорит о своей супруге.

«Извинилась за косу»

- Юрий Мефодьевич, как вы нашли свою вторую половинку?

- Мы с Олей учились в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина у нашего педагога Веры Николаевны Пашенной. Однажды на последнем курсе Оля прибежала на занятия, а свободное место осталось только одно - рядом со мной. Она села, и с тех пор мы неразлучны. Вместе 62 года.

Вера Николаевна Пашенная очень любила Олю. А когда первый раз увидела ее длинную косу, сказала: «Зачем вы вплели себе такую косу?» Ольга растерялась: «Это моя собственная коса». Вера Николаевна не поверила: «Не может быть! Ну-ка, распустите!» Ольга распустила. После этого Вера Николаевна извинилась перед ней.

- Вы преданный человек? Нередко мужчины ищут женщин помоложе...

- Мы с Олей всегда искали творческой самореализации. Знаете, я редко даю интервью, но вот сейчас погода на улице хорошая, а домой мне не очень хочется идти. В семье обстоятельства сложные. И одному дома мне не хочется сидеть. Болеет близкий человек, в больнице...

- Супруга?

- Мне не хочется об этом говорить. Я слушаю свою интуицию. А сейчас есть некоторые предчувствия, которых не хочется слушать. У людей нашей профессии все это очень развивается...

Артист с женой Ольгой. В молодости у девушки была весьма примечательная коса.Фото: СОЦСЕТИ

Учиться у зверей преданности

- Артисты часто женятся-разводятся.

- Это зависит от людей, я знаю многих артистов известных, хороших, которые как жили со второй половинкой, так и живут десятилетия. Надо учиться, например, у животных, собак, кошек, птиц тому, как относиться к своим детям, друг к другу. У нас несколько лет назад случилась история. Вышел я во двор, смотрю, народ стоит. Оказалось, сбило собаку. Она лежала, а рядом сидел кобель и огрызался на всех. Он как бы говорил: проходите, разберемся без вас.

Я уехал на работу. Но эта картина запала мне в душу. Приехал домой, а кобель продолжал сидеть возле нее. Приносили еду ему. Но он не ел... Это были настоящая любовь и преданность.

- А у вас сейчас собаки каких пород?

- Дворняги. На даче живут у меня по 10 - 12 лет собаки и кошки. Хорошее место. Там их кормят. Чтобы отдохнуть, я всегда еду на дачу. Не в Крым или за границу, мне достаточно на несколько дней к своим «ребятам». Как они меня встречают! Столько радости и лая, и визга, и лизания...

Министром культуры стал случайно

- Вам довелось поработать руководителем Министерства культуры. Как так получилось?

- Был 1991 год. Я гулял с внучкой на даче. Смотрю, машина черная подъехала. «Мы за вами». Я говорю: «Куда повезете-то?» «К большому дому». Наверное, посмотрели большие фильмы с моим участием и решили наверху, что я могу заниматься и такой работой (в Минкульте. - Ред.). А я тогда уже был художественным руководителем Малого театра. Говорю: «Нет-нет, я не могу сейчас в министры. Театр не брошу». Ответили: «А кто тебя заставляет - работай, если сможешь, и в театре, и в Минкульте». Так и было полтора года: до шести часов я министр, а после шести - артист.

Потом сам ушел, потому что хотели объединить Министерство культуры с еще одной организацией.

С братом Виталием не соревновались

- Была у вас с братом творческая ревность?

- Гордиться - да, а чтобы завидовать - нет... Я почти на семь лет старше брата. В прошлом году был в Чите на гастролях. Первое, что сделал, нашел родильный дом, где Виталька родился в 1941 году. Я часто вспоминаю брата и с ним иногда мысленно разговариваю... Горько терять близких людей.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

«Отец стал пить, чтобы отделаться от КГБ»

- Читала, ваш отец любил выпить?

- Когда я стал уже взрослым, он попытался мне объяснить, с чего это пошло. После ареста деда (в 1938 году) его стали частенько вызывать в органы. Он был человеком известным в городе (руководил Домом народного творчества), общительным. Его хотели привлечь к так называемому сотрудничеству. Он очень тяготился этими вызовами. Как-то поздно вечером после очередной беседы он, расстроенный, вышел в коридор покурить. А там сосед, работник НКВД. Они разговорились, и отец рассказал ему, что не хочет сотрудничать с органами, но не знает, как отказаться. Сосед посоветовал ему скомпрометировать себя. И отец себя «скомпрометировал» - запил. Потом уже не мог остановиться. Он был очень одаренным человеком. Хорошо относился к маме и к нам, детям.

Я благодарен родителям за то, что они пытались приобщить меня к настоящему высокому искусству с детства. Отец, например, как-то повел меня на фильм «Рим - открытый город». Дети до 16 лет на него не допускались, но он по блату провел меня в кинотеатр «Пионер». Я сидел обалдевший и плакал от восторга.

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Госпремия и проклятия

***

После окончания училища Соломина едва не призвали в армию. Он уже должен был отправляться на сборный пункт, обритый наголо, когда в его судьбу вмешались два выдающихся деятеля Малого театра. Юрий Соломин вспоминал: «Однажды я пришел в театр уже обритым. Актеры удивились. Я объяснил, тогда они меня заставили пойти к Михаилу Ивановичу Цареву. Вместе мы пошли к Елене Николаевне Гоголевой. Она куда-то срочно отправилась. Позже я узнал, что она ездила к министру обороны Малиновскому (он занял этот пост в 1957 году) и все ему объяснила. Он сказал: «Конечно, пусть остается. В театре и в кино он для армии сделает больше...»

***

«Когда я увидел себя первый раз на экране (в 1959 году, в картине «Бессонная ночь». - Ред.), я пришел в ужас. В голове вертелась только одна мысль: «Боже мой, какой я урод! Нос кривой, уши на разных уровнях, глаза косые, да еще хромой»... Я вообще в молодости себе не нравлюсь - просто урод. Сейчас, по-моему, стал намного лучше...»

***

«В один из дней должны были вручать Государственные премии РСФСР, - вспоминал Соломин. - Домой, уже с премией, возвращался поздним вечером. Подняв воротник пальто и надвинув на глаза кепку, чтобы не узнали, спустился в метро. Путь предстоял долгий: до «Белорусской», затем на 167-м автобусе до дома. Автобусы в те годы ходили редко и были всегда переполнены... Когда пришла пора выбираться из автобуса, оказалось, что пассажиры настолько утрамбовались, что пробиться сквозь эту стену к выходу практически невозможно. Пожалел, что еду в автобусе инкогнито. Теперь же кричать о том, что ты тот самый «адъютант его превосходительства», было и бессмысленно, и смешно. Пришлось буквально с боем пробиваться к заветным дверям. В ответ в спину неслись проклятия, а иногда и весьма болезненные тычки. Освобождение стоило нескольких вырванных с корнем пуговиц, испачканных брюк и синяков на спине. Так грустно завершился тот день, когда я стал лауреатом Государственной премии РСФСР.

Самые известные роли в кино

«Адъютант его превосходительства» (1969) - Павел Андреевич Кольцов

«Даурия» (1971) - Семен Нагорный, кузнец, большевик

«Хождение по мукам» (1974) - Иван Ильич Телегин

«Обыкновенное чудо» (1978) - трактирщик Эмиль

«ТАСС уполномочен заявить...» (1984) - Виталий Всеволодович Славин, полковник КГБ

«Летучая мышь» (1978) - Генрих Айзенштайн

Работы в качестве кинорежиссера:

«Скандальное происшествие в Брикмилле» (по пьесе Дж. Пристли, 1980)

«Берег его жизни» (1984) - режиссировал и сыграл главную роль Николая Миклухо-Маклая

«Ревизор» (совм. с Е. Я. Вестником и М. Е. Орловым, 1985)

«Три сестры» (телеспектакль, 2005)