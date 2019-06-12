Счастье за 20 копеек: что на двугривенный мог купить ребенок в СССР

Каждый день в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) в программе «Дежавю» (23.05) с Михаилом Антоновым вы делитесь своими воспоминаниями о прошлом.

Обычному советскому ребенку по большому счету радость могли принести банальный двугривенный. Итак, монета 20 копеек у вас в кармане. На какие вкусности или развлечения ее потратить? Этот вопрос мы задали слушателям программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» и вот какие ответы получили.

Мороженое

На 20 копеек нельзя было купить разве что «Лакомку» (она была за 28 копеек, а большие брикеты - по 48 копеек).

Во всем остальном выбор разнообразен. Два фруктовых или томатных по семь копеек - и даже сдача останется. Крем-брюле на двух вафельках. Обычный брикет пломбира. Или махнуть все 20 копеек на эскимо, тут уже что кому нравится. Потратить деньги на мороженое - это самый популярный ответ наших слушателей.

Сок в конусах

Набегавшись всласть, можно было утолить жажду соками, конусы с которыми стояли в продовольственных магазинах. И да, сок оттуда почему-то всегда казался более вкусным, чем из трехлитровых банок.

Два томатных за 10 копеек? Или один яблочный с мякотью за 15? Или мандариновый за 20?

На первом месте в нашем опросе оказался томатный. Сок наливался в граненый стакан, который споласкивался на ваших глазах, а после нужно было взять одну из чайных ложек (почище), взять на ее кончик поваренной соли и, добавив в сок, тщательно размешать. Первый стакан (особенно если очень хотелось пить) выпивался залпом, а второй уже с чувством, толком и расстановкой: смаковался маленькими глоточками.

Квас

Более бюджетный вариант, чем сок. Увидеть бочку и, примчавшись к ней, отстояв небольшую очередь и дождавшись, когда очередной страждущий наполнит свой бидончик, взять одну большую кружку за 6 копеек и с наслаждением ее выпить. А сдача всегда пригодится для следующих вкусностей.

Игровые автоматы

Конечно, на 20 копеек не размахнешься. Одна игра в автомате стоила 15 копеек, и нужно было очень тщательно выбирать, во что именно играть. Например, в «Охоту», где из винтовки ты должен попасть в как можно большее количество зверей. Или «Воздушный бой» - штурвал с гашеткой у тебя в руках, и ты, как Покрышкин, атакуешь вражеские самолеты. В «Ралли» приходилось управлять машиной, избегая столкновений. Или можно было сыграть в «Морской бой», торпедируя корабли противника. Попал за десять выстрелов все десять раз? Молодец! Вот тебе призовая игра еще на 10 выстрелов.

Семечки в кулечке

Вот бабули сидят рядком: перед каждой мешочек с семечками и разорванные газетки, чтобы кулечки сворачивать. Внимательно смотрят на тебя, когда ты у каждой из них пробуешь семечки, выбирая лучшее сочетание вкуса и прожаренности.

А дальше жестом короля достается 20 копеек и покупается либо один большой стакан семечек, либо один маленький - все зависит от желания. А если ты произвел на бабушку благоприятное впечатление, то, возможно, стакан семечек, высыпаемый прямо в карман, будет с небольшим довеском.

ЧТО ЕЩЕ

- Пирожные: эклеры, трубочки с кремом, картошка, песочное, ром-баба (но некоторые стоили 22 копейки).

- Булочки: бублик, свердловская, рогалик, калорийная.

- Газировка: из автоматов - 1 копейка без сиропа, 3 с сиропом, до «Тархуна», «Саян», «Байкала» и «Колокольчика».

- Пистоны: две упаковки по 10 копеек.

- Сухая картошка - два пакета по 10 копеек.

- Шипучка: лимонная и медовая - продавалась в киосках «Мороженое». Цена пакетика - 6 копеек.