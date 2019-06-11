2019-06-11T14:55:44+03:00
Экономика

Как крупные компании заботятся о здоровье сотрудников

Такая работа имеет явный экономический эффект
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
..Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Программы корпоративного здравоохранения прочно вошли в нашу жизнь. Если внимательно относитесь к своему здоровью, то наверняка при выборе нового места работы отдадите предпочтение компании, где предусмотрена возможность лечиться в поликлиниках по специальным корпоративным программам. Для работодателя это мода или просчитанная выгода? На Петербургском международном экономическом форуме в выездной студии «Радио «Комсомольская правда» о корпоративных программах здравоохранения рассказала начальник Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО «РЖД» Елена Жидкова.

ШЕСТИКРАТНЫЙ ЭФФЕКТ

- Сегодня на одной из сессий Минздрава на форуме обсуждались программы корпоративного здравоохранения. Вещь достаточно известная, но давайте начнем с ликбеза – что это такое?

- Корпоративные программы – это те мероприятия, которые проводит работодатель, чтобы оздоровить своих сотрудников.

- Это модный тренд или базовая потребность бизнеса?

- Сегодня, когда человек трудоустраивается, то спрашивает о наличии социального пакета. Входит ли туда здравоохранение? Какие учреждения? Какой объем помощи предусмотрен программами? Для того, чтобы компании были конкурентоспособны, они развивают эту систему. Наверное, это модный тренд.

А с дугой стороны – базовая потребность, с точки зрения работодателя, тоже есть. Когда оздоравливаем своих сотрудников, мы понимаем, что получаем определенный экономический эффект. На доллар, вложенный в профилактику нашего сотрудника, мы получаем 6 долларов сокращения потерь от лечения.

- Как вы охарактеризуете современную ситуацию, связанную со здоровьем общества?

- Статистика показывает, что оно становится лучше. Но сейчас и государство, и частная медицина направлены на то, чтобы человек сам заботился о своем здоровье. Не забывал о том, что, если он сам не захочет, то его никто не заставит пройти профилактический медосмотр в поликлинике. Если мы добьемся от людей ответственного отношения к собственному здоровью, то статистика здоровья населения станет гораздо лучше. Рост, который мы видим сегодня, не является настолько показательным.

ВКЛЮЧАЯ ЭКО

- Человека надо заинтересовывать в том, чтобы он становился более здоровым?

- Если мы говорим о работодателе, у него для этого есть все возможности. Сегодня в стране больше 72 млн. работающего населения, которое задействовано на производстве. У них есть работодатель, который может создавать для него программы оздоровления, пропагандировать здоровый образ жизни, прикреплять его к медицинским организациям и различными другими способами заботиться о его здоровье.

- Как у вас в РЖД с этим обстоит?

- Мы передовики. Параметр, который дает нам такой эффект, это наличие медицинских организаций нашей сети. На сегодня «РЖД-Медицина» является крупнейшей сетью медучреждений России. У нас только в прошлом году было проведено более тысячи мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. Это различные всемирные дни: День Всемирный день здоровья, Всемирный день отказа от табака.

Прошлый год в РЖД был Годом женщин. 30 % наших работников – женщины. К нам не очень хотят идти работать, потому что считают, что труд в РЖД достаточно энергетически затратный и тяжелый. Мы стали привлекать женщин социально ориентированными программами. В наши программы добровольного медицинского страхования мы включили защиту женского здоровья, открыли женские консультации, включили в программу экстракорпоральное оплодотворение и вообще борьбу с бесплодием. Развили программы по диспансеризации. Если государственная программа по диспансеризации включает минимальный перечень медицинских исследований и обследований, консультаций, то у нас это более широкий спектр, включая всех узких специалистов и практически все высокотехнологичные исследования. Эти мероприятия и механизмы могут повлиять на здоровье и оздоровление жителей страны.

- Сейчас сколько сотрудников работает в структурах РЖД?

- Более 1,2 млн. человек. Это чуть меньше 1 % населения России. Практически каждый сотый житель нашей страны проходит по всем нашим мероприятиям, оздоравливается в соответствии с нашими программами. И мы этому рады.

ДЕНЬГИ – НЕ ГЛАВНОЕ

- Здоровье и благополучие для работающего человека взаимосвязаны?

- Безусловно, эти два понятия неразделимы. В прошлом году мы провели опрос среди наших сотрудников и людей, которые устраиваются на работу к нам. Спрашивали, что наиболее важно для вас сегодня, чтобы вы себя чувствовали благополучным, счастливым человеком? Первое – это здоровье. На втором месте было здоровье семьи и близких. Третьей – это уже финансовое благосостояние, которое тоже является неотъемлемой частью нашего благополучия.

- Возможно ли воздействовать на работодателя, чтобы он проявлял больше активности в данном вопросе?

- Здесь важна пропаганда, информационные ролики. Мы с РСПП проводим эту работу. Создана общественная организация «Здоровье 360», которая включает лучшие корпоративные практики России и мира. Мы подписали Хартию. Те работодатели, которые в нее вступают, получают информацию о том, каким образом можно оздоровить и получить экономическую выгоду от оздоровления своих сотрудников. Это направление работает уже в течение года. На прошлом ПМЭФ мы в первый раз подписали и привлекли в эту Хартию компании и производственный блок.

Второе – это государство. Наверное, оно должно каким-то образом напоминать о том, что есть выгода от оздоровления коллег и сотрудников. Мы работаем достаточно активно с нашим Минздравом. У них большая программа – национальный проект в области демографии, в области здравоохранения. Я думаю, что работа Минздрава по национальным проектам, вовлеченность бизнеса, а также проверенные практики «РЖД-Медицины» позволят достичь хороших результатов в оздоровлении населения.

Елена Жидкова на ПМЭФ-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Петербургский международный экономический форум 7 июня 2019 года: прямая онлайн-трансляция
В пятницу, 7 июня - второй день ПМЭФ-2019. KP.RU ведет прямую видеотрансляцию пленарного заседания с участием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «безопасность стоит денег»
В открытой студии программы «Россия в движении» радио «Комсомольская правда» на ПМЭФ-2019 глава региона рассказал о том, что пока в регионе система безопасности на дорогах больше похожа на экономическую модель, заряженную на самоокупаемость
Новости 24
Роспотребнадзор и Минприроды высказались за запрет на одноразовые изделия из пластика
В Венгрии подняли из воды затонувший прогулочный катер
Свыше 20 человек ежедневно гибнут на пожарах в России
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС
Лавров обсудил перспективы сотрудничества с главой МИД Гренады
Лавров: Вашингтон намерен разрушить режим контроля над вооружением
В Риме ужесточили правила поведения для туристов
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов совета правосудия
Лавров: Москва готова участвовать в переговорах по Донбассу в любых форматах
Филарет отказался признавать томос об автокефалии "новой" церкви
Путин встретится с президентом Киргизии в Бишкеке на этой неделе
Совфед принял закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Медведев: будущее за четырёхдневной рабочей неделей
Глава МИД Южной Кореи посетит Москву 17 июня
Грушко рассказал, когда Россия возобновит взносы в ПАСЕ
Назван средний возраст вступления россиян в брак в 2018 году
ВЦИОМ выяснил, чем гордятся россияне
Компания Amazon возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов
На торгах ММВБ курс евро опускался ниже 73 рублей
Власти Японии начнут выдавать пожилым водителям специальные права
Сборная России сыграет в красной форме в матче с Кипром
Поступило сообщение о минировании здания Конституционного суда Украины
Песков: экспертиза по делу Голунова "призвана ответить на ряд вопросов"
Спикер парламента Дании покинет свой пост из-за смены власти
Лавров заявил, что Киев устроил вооруженную провокацию для срыва разведения сил в станице Луганской
Пассажирка самолета открыла аварийную дверь вместо туалета
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» войдет в состав ВМФ РФ 11 июня
Россия и Лаос впервые проведут совместные танковые учения