Как крупные компании заботятся о здоровье сотрудников

Программы корпоративного здравоохранения прочно вошли в нашу жизнь. Если внимательно относитесь к своему здоровью, то наверняка при выборе нового места работы отдадите предпочтение компании, где предусмотрена возможность лечиться в поликлиниках по специальным корпоративным программам. Для работодателя это мода или просчитанная выгода? На Петербургском международном экономическом форуме в выездной студии «Радио «Комсомольская правда» о корпоративных программах здравоохранения рассказала начальник Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО «РЖД» Елена Жидкова.

ШЕСТИКРАТНЫЙ ЭФФЕКТ

- Сегодня на одной из сессий Минздрава на форуме обсуждались программы корпоративного здравоохранения. Вещь достаточно известная, но давайте начнем с ликбеза – что это такое?

- Корпоративные программы – это те мероприятия, которые проводит работодатель, чтобы оздоровить своих сотрудников.

- Это модный тренд или базовая потребность бизнеса?

- Сегодня, когда человек трудоустраивается, то спрашивает о наличии социального пакета. Входит ли туда здравоохранение? Какие учреждения? Какой объем помощи предусмотрен программами? Для того, чтобы компании были конкурентоспособны, они развивают эту систему. Наверное, это модный тренд.

А с дугой стороны – базовая потребность, с точки зрения работодателя, тоже есть. Когда оздоравливаем своих сотрудников, мы понимаем, что получаем определенный экономический эффект. На доллар, вложенный в профилактику нашего сотрудника, мы получаем 6 долларов сокращения потерь от лечения.

- Как вы охарактеризуете современную ситуацию, связанную со здоровьем общества?

- Статистика показывает, что оно становится лучше. Но сейчас и государство, и частная медицина направлены на то, чтобы человек сам заботился о своем здоровье. Не забывал о том, что, если он сам не захочет, то его никто не заставит пройти профилактический медосмотр в поликлинике. Если мы добьемся от людей ответственного отношения к собственному здоровью, то статистика здоровья населения станет гораздо лучше. Рост, который мы видим сегодня, не является настолько показательным.

ВКЛЮЧАЯ ЭКО

- Человека надо заинтересовывать в том, чтобы он становился более здоровым?

- Если мы говорим о работодателе, у него для этого есть все возможности. Сегодня в стране больше 72 млн. работающего населения, которое задействовано на производстве. У них есть работодатель, который может создавать для него программы оздоровления, пропагандировать здоровый образ жизни, прикреплять его к медицинским организациям и различными другими способами заботиться о его здоровье.

- Как у вас в РЖД с этим обстоит?

- Мы передовики. Параметр, который дает нам такой эффект, это наличие медицинских организаций нашей сети. На сегодня «РЖД-Медицина» является крупнейшей сетью медучреждений России. У нас только в прошлом году было проведено более тысячи мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. Это различные всемирные дни: День Всемирный день здоровья, Всемирный день отказа от табака.

Прошлый год в РЖД был Годом женщин. 30 % наших работников – женщины. К нам не очень хотят идти работать, потому что считают, что труд в РЖД достаточно энергетически затратный и тяжелый. Мы стали привлекать женщин социально ориентированными программами. В наши программы добровольного медицинского страхования мы включили защиту женского здоровья, открыли женские консультации, включили в программу экстракорпоральное оплодотворение и вообще борьбу с бесплодием. Развили программы по диспансеризации. Если государственная программа по диспансеризации включает минимальный перечень медицинских исследований и обследований, консультаций, то у нас это более широкий спектр, включая всех узких специалистов и практически все высокотехнологичные исследования. Эти мероприятия и механизмы могут повлиять на здоровье и оздоровление жителей страны.

- Сейчас сколько сотрудников работает в структурах РЖД?

- Более 1,2 млн. человек. Это чуть меньше 1 % населения России. Практически каждый сотый житель нашей страны проходит по всем нашим мероприятиям, оздоравливается в соответствии с нашими программами. И мы этому рады.

ДЕНЬГИ – НЕ ГЛАВНОЕ

- Здоровье и благополучие для работающего человека взаимосвязаны?

- Безусловно, эти два понятия неразделимы. В прошлом году мы провели опрос среди наших сотрудников и людей, которые устраиваются на работу к нам. Спрашивали, что наиболее важно для вас сегодня, чтобы вы себя чувствовали благополучным, счастливым человеком? Первое – это здоровье. На втором месте было здоровье семьи и близких. Третьей – это уже финансовое благосостояние, которое тоже является неотъемлемой частью нашего благополучия.

- Возможно ли воздействовать на работодателя, чтобы он проявлял больше активности в данном вопросе?

- Здесь важна пропаганда, информационные ролики. Мы с РСПП проводим эту работу. Создана общественная организация «Здоровье 360», которая включает лучшие корпоративные практики России и мира. Мы подписали Хартию. Те работодатели, которые в нее вступают, получают информацию о том, каким образом можно оздоровить и получить экономическую выгоду от оздоровления своих сотрудников. Это направление работает уже в течение года. На прошлом ПМЭФ мы в первый раз подписали и привлекли в эту Хартию компании и производственный блок.

Второе – это государство. Наверное, оно должно каким-то образом напоминать о том, что есть выгода от оздоровления коллег и сотрудников. Мы работаем достаточно активно с нашим Минздравом. У них большая программа – национальный проект в области демографии, в области здравоохранения. Я думаю, что работа Минздрава по национальным проектам, вовлеченность бизнеса, а также проверенные практики «РЖД-Медицины» позволят достичь хороших результатов в оздоровлении населения.