Чемпионат уехал, футбол остался: что принес России мундиаль-2018

Год назад в Россию пришел футбольный праздник. Жители 11 городов радушно принимали болельщиков со всего света, а те радовались и удивлялись такому гостеприимству людей из далекой и для многих малоизвестной страны. А еще всех удивило, что за целый месяц, пока стучали мячи, не произошло ни одного ЧП, ни одного громкого скандала. Словом, с точки зрения имиджа Россия заработала сто очков вперед. А вот что дал России чемпионат 2018 с футбольной точки зрения?

Сборная

Болельщики, пожалуй, впервые за много лет поверили в свою национальную команду. И она раскрылась, ребята заиграли и даже прыгнули выше головы. Все увидели, что совсем не обязательно для успеха приглашать наставников с мировыми именами, как Гус Хиддинк или Фабио Капелло. Станислав Черчесов прекрасно справился со своей задачей и по праву был признан лучшим тренером года.

Но та команда за год обновилась более чем наполовину. Повесил бутсы на гвоздь Сергей Игнашевич, завершили выступления за сборную Акинфеев и Самедов. Зато появились новые имена. И конкуренция в сборной увеличивается с каждым месяцем.

Головин упал в цене на 5 млн евро

Единственным, кто уехал играть в сильный европейский чемпионат, был Александр Головин. Летом прошлого года он перешел в «Монако» за 30 миллионов евро. Но сезон у команды не сложился, и монегаски чуть не вылетели из французской Лиги 1. Спас команду как раз Головин, прекрасно сыгравший в последних матчах. Но все равно 23-летний полузащитник потерял в цене, и теперь Трансфермаркет оценивает его в 25 млн евро. Хотя специалисты говорят, что с футбольной точки зрения парень сильно прибавил...

Стадионы

А вот приятная новость: чемпионат России побил все рекорды посещаемости последних лет. Всего стадионы во время матчей чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) посетило более 4 млн человек. А в среднем на каждой игре внутреннего первенства побывало 16 тысяч 817 человек - это на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Много это или мало? Это седьмой показатель в Европе, где мы догоняем Голландию, что уже неплохо. При этом в большинстве стран эти цифры остаются на одном уровне уже много лет, а у нас растут каждый год.

И удалось это благодаря новым стадионам. Если посмотреть таблицу средней посещаемости матчей, то наибольшую прибавку получили те команды Премьер-лиги, которые летом прошлого года перебрались на арены, построенные к ЧМ (см. таблицу справа).

А ведь в Премьер-лиге была задействована только половина стадионов, которые принимали чемпионат мира. В новом сезоне к ним прибавится олимпийский стадион «Фишт» - команда «Сочи» вышла в высшую лигу.

Словом, чемпионат мира дал хороший толчок к развитию футбола.

Видео в помощь

Еще одно достижение ЧМ-2018 это ВАР - система видео-помощи арбитрам. Впервые ее обкатали как раз в России, и она прижилась во многих странах. Работала ВАР этой весной и в нашем футболе, но пока только 9 раз в матчах Кубка России (начиная с полуфиналов) и стыковых играх. Но со следующего сезона ее хотят ввести повсеместно, правда, это обойдется клубам РПЛ в копеечку.

- Мы пришли к выводу, что ВАР надо запускать в начале этого сезона. Сейчас мы согласовываем ценовые пределы. Приблизительно каждому клубу это обойдется в 15 млн рублей, - заявил недавно президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА

Свадьбы не будет...

Русская красавица разорвала помолвкус мексиканским фанатом

А как все красиво начиналось... 28-летний Мигель Минору приехал в Екатеринбург поддержать свою сборную в игре против Швеции. Заплутал. Случайно встретился взглядом с 23-летней Кристиной Шестаковой. Она любезно согласилась проводить парня до стадиона. А дальше были прогулки по ночному городу, ужин в ресторане и даже совместный полет в Москву на игру мексиканской сборной... На четвертый день знакомства, когда настало время расставаться, Мигель решился и сделал Кристине предложение. Девушка ответила: да!

Мигель и Кристина были такой красивой парой. Может, она все-таки его простит? Фото: Личный архив Мигеля Минору

Пара начала готовиться к свадьбе, познакомилась с родителями. Кристина села за испанский и занялась оформлением документов для переезда в Мексику. Влюбленные щедро делились в интернете совместными фото и видео. Как оказалось, зря.

- Не надо было выкладывать видео и фото, где мы вместе! - в сердцах рассказывал Мигель. - В комментариях люди стали называть Кристину проституткой. Она очень переживала... И нам пришлось расстаться. Но я до сих пор ее люблю!

Правда, версии жениха и невесты расходятся. Настоящей причиной размолвки подружки Кристины называют измену: мол, девушка застала любимого в объятиях другой.

- Я ехал в Россию с намерением отдохнуть и развлечься, а вовсе не влюбляться, - объясняет наш Ромео. - Да, я знакомился с девушками. Но после того, как встретил Кристину, перестал. Ну да, увидела она меня с девушкой, но это была просто знакомая...

Так или иначе, Кристина Мигеля не простила. Связь оборвала и даже сменила номер телефона.

- Мигель до сих пор пишет мне, что любит Кристину. Приезжал к нам в сентябре. Но дочка не хочет его видеть, - рассказывает мама девушки Любовь Черепкова.

А ведь завидный был жених: в Мексике у него пара ресторанов и собственное рекламное агентство. После расставания с любимой уже успел побывать в Париже, Праге, Нью-Йорке и Бельгии. А еще поступить в Калифорнийский университет Sonoma State University - за $13 000 в год.

- Я подумываю приехать в Екатеринбург, может, встречусь с Кристиной. Я ведь люблю ее, - заверил журналистку «КП» Мигель. - Кстати, может, проведешь мне экскурсию по городу?

Екатерина САЛТЫКОВА («КП» - Екатеринбург»).

ИСТОРИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Инженер с «дьявольским» взглядом стал звездой Инстаграма

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Благодаря этим кадрам россиянина Юрия Торского узнали в Бразилии.

Инженер ЦСКБ-Прогресс пришел на матч 1/8 финала Бразилия - Мексика, поразил всех своим «дьявольским» взглядом и прославился на весь мир. После того как в телевизионную трансляцию игры попал кадр, на котором Юрий выглядывает из-за флага, молодой человек стал звездой среди южноамериканцев. В сети появилось множество мемов, посвященных ему.

Такую голову выпекла поклонница Юрия. А еще бразильские фанаты делают нашивки с его изображением. Фото: Личный архив

Сегодня у Торского Инстаграм-аккаунт, в котором 153 тысячи подписчиков. Многие - из Бразилии. Практически на каждом фото он в футболке любимой сборной. Местные журналисты называют россиянина талисманом кубка.

Михаил ГОРЮНОВ («КП» - Самара»).

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