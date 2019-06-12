10 лучших книг для отпуска
Фантастика
АСТ, 2019
Свеженький, с пылу с жару роман главного российского фантаста, автора знаменитых «Дозоров». Фанаты разглядели в «Пороге» отсыл к раннему творчеству Лукьяненко. Оно и понятно: автор вернулся к излюбленной теме космоса и инопланетных рас. Анонс звучит завораживающе:
«Шесть галактических цивилизаций. Пять погибших планет. Четверо ученых из разных миров. Три звездные системы. Два космических корабля. И одна большая беда для всей Вселенной».
Классическая научная фантастика, где есть место и сексуальным сценам, и размышлениям над судьбами мира. Значит, будет над чем повздыхать и подумать.
А прочитав, ждать продолжения: «Порог» - первый роман из нового цикла.
Скандинавский детектив
«Азбука», 2019
Любите ли вы Харри Холе так, как люблю его я и еще пара-тройка миллионов российских читателей? Дождались, дождались, друзья! Вышел 12-й
роман из серии о сыщике-алкоголике из Осло. Угадаете, с чего начинается сюжет? Ну, конечно же, с жестокого убийства. Все как обычно. Но только в этот раз в убийстве обвиняют... самого Харри Холе!
Он бы и рад доказать, что не виноват, но это непросто. Потому что Харри опять подружился с бутылкой. И ничего не помнит про ту злополучную ночь - от слова «совсем».
Конечно, Харри Холе начинает собственное расследование, погружаясь в темные глубины своего разума. И даже страшно представить, куда это расследование его заведет!
Имейте в виду: финал превзойдет все ваши ожидания.
Дежавю
Юрий Поляков «Веселая жизнь, или Секс в СССР»
АСТ, 2019
Поляков способен вызвать чувство ностальгии по бурной юности и Советскому Союзу у мужчин и женщин любого возраста. Ностальгии при этом весьма лукавой и даже местами циничной. Читается «Веселая жизнь, или Секс в СССР» на одном дыхании. Ведь здесь и здоровая доза юмора, и изящный (в плане подбора слов и образов) слог, и лихой сюжет, в котором смешались большая политика, интриги творческой среды с рискованными любовными приключениями.
Итак, 1983 год, у молодого писателя жена, любовница и утреннее похмелье...
Не зря критики уже назвали новый роман Полякова «Декамероном эпохи застоя».
Мистика
АСТ, 2019
Любителей триллеров и хоррора на отдыхе порадует новый роман Стивена Кинга «Чужак».
В маленьком городке убит одиннадцатилетний мальчишка. Все улики указывают на тренера детской бейсбольной команды, преподавателя английского, отличного семьянина и отца двух маленьких дочерей. Но разве он способен на такое? При этом у тренера есть неопровержимое алиби: в момент преступления он был в другом городе. Но как мог один и тот же человек оказаться в двух местах одновременно?
На страницах книги приятно встретить героев, которые полюбились фанатам короля ужасов еще по «Мистеру «Мерседесу». А те, кто глубоко погружен в творчество автора, поймут, почему «Чужак» вошел в серию «Темная башня» - главное творение Стивена Кинга.
Историческая проза
«Эксмо», 2019
Вышла вторая книга трилогии Дины Рубиной «Наполеонов обоз» - «Белые лошади» (первая называется «Рябиновый клин»).
Вообще каждый роман Дины Ильиничны - событие. Читать ее очень вкусно, мало кто из авторов так умеет описывать природу и страны, прощупывать характеры и закручивать сюжеты.
Переплетаются времена: от Наполеоновских войн до наших дней, появляются новые герои. Среди множества сюжетных линий протянута ниточка настоящей любви и история запрятанного где-то в России отступающими войсками Бонапарта клада.
Если первая книга расслабленная, пропитанная ароматами дачи, то вторая уже более жесткая.
И, как обещала сама Рубина, третья часть «Наполеоновского обоза» будет уже «просто триллером».
О животных
«Птичий рынок», сборник рассказов
«Редакция Елены Шубиной», 2019
Забавные рассказы об усатых, хвостатых, копытных, ползающих и даже водоплавающих животных, имеющих отношения к известным российским авторам, собрали под одну обложку. Получилось смешно, мило и любопытно.
Герои книги: кот Евгения Водолазкина, такса Дмитрия Воденникова, знакомый осел Наринэ Абгарян, плюшевый щенок Людмилы Улицкой, муравьи Алексея Сальникова. Это из домашних. А есть и дикие: лобстер Себастьян, которого Татьяна Толстая увидела в аквариуме и подружилась, медуза-крестовик, ужалившая Василия Авченко, удав Андрея Филимонова, путешествующий по канализации, и другие…
От «мамы» Гарри Поттера
Роберт Гэлбрейт «Смертельная белизна»
«Иностранка», 2019
Роберт Гэлбрейт - под этим псевдонимом пишет Джоан Роулинг, автор книжек про Гарри Поттера.
Это четвертый том про частного детектива Корморана Страйка. В этот раз к нему в кабинет заявился странный парень, который что-то бормочет об убийстве, детях и лошадях - и убегает. Докапываясь до истины вместе со своей очаровательной помощницей Робин Эллакотт (о да, здесь есть и любовная линия, да еще какая!), детектив окажется в самых неожиданных уголках Лондона.
О любви
Эльчин Сафарли «Дом, в котором горит свет»
АСТ, 2019
Этот трогательный роман автор, родившийся в Баку, посвятил своей русской бабушке Анне Павловне.
Ани, которая «разменяла восьмой десяток», не утратила живости ума и жизнерадостности. Когда-то ради любви она оставила мужа и дочь. Не выдержав такого удара, ее муж Франк покончил с собой, а дочка на похоронах сказала матери: «Ты убила нас всех». С тех пор прошло много лет, Ани исполнила заветную мечту - уехала жить к морю. Здесь она заводит новых друзей, слушает песни Эдит Пиаф, читает стихи Осипа Мандельштама и даже открывает свое дело - варит потрясающие джемы по рецептам своей бабушки.
Обо всем этом и не только Ани пишет в письмах своей внучке, которую не знает и даже никогда не видела. Прочтет ли девушка когда-нибудь эти послания?
Главная тема писем, конечно, любовь - и автор пишет о ней вдохновенно, красиво и по-восточному страстно.
Антиутопия
«Эксмо», 2019
У Панова множество поклонников в России, знают его в первую очередь по серии «Тайный город».
«Аркада» же - первая книга из нового цикла. И нет, это не фантастика. Вернее, не совсем фантастика. Книга на стыке жанров - антиутопии, триллера и любовного романа. Написана в стилистике и духе жутковатого сериала «Черное зеркало»: предупреждение о ближайшем будущем человечества, которое старательно избегает реальных проблем, прячась от них в гаджетах.
Искусственные продукты, ДНК-модифицированные вирусы, очки дополненной реальности, поголовное внедрение чипов, безошибочно идентифицирующих каждого жителя Земли, - мы называем это все достижениями науки и не задумываемся над тем, как в итоге эти достижения могут быть использованы...
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