10 лучших книг для отпуска

Фантастика

Сергей Лукьяненко «Порог»

АСТ, 2019

Свеженький, с пылу с жару роман главного российского фантаста, автора знаменитых «Дозоров». Фанаты разглядели в «Пороге» отсыл к раннему творчеству Лукьяненко. Оно и понятно: автор вернулся к излюбленной теме космоса и инопланетных рас. Анонс звучит завораживающе:

«Шесть галактических цивилизаций. Пять погибших планет. Четверо ученых из разных миров. Три звездные системы. Два космических корабля. И одна большая беда для всей Вселенной».

Классическая научная фантастика, где есть место и сексуальным сценам, и размышлениям над судьбами мира. Значит, будет над чем повздыхать и подумать.

А прочитав, ждать продолжения: «Порог» - первый роман из нового цикла.

Скандинавский детектив

Ю Несбе «Нож»

«Азбука», 2019

Любите ли вы Харри Холе так, как люблю его я и еще пара-тройка миллионов российских читателей? Дождались, дождались, друзья! Вышел 12-й

роман из серии о сыщике-алкоголике из Осло. Угадаете, с чего начинается сюжет? Ну, конечно же, с жестокого убийства. Все как обычно. Но только в этот раз в убийстве обвиняют... самого Харри Холе!

Он бы и рад доказать, что не виноват, но это непросто. Потому что Харри опять подружился с бутылкой. И ничего не помнит про ту злополучную ночь - от слова «совсем».

Конечно, Харри Холе начинает собственное расследование, погружаясь в темные глубины своего разума. И даже страшно представить, куда это расследование его заведет!

Имейте в виду: финал превзойдет все ваши ожидания.

Дежавю

Юрий Поляков «Веселая жизнь, или Секс в СССР»

АСТ, 2019

Поляков способен вызвать чувство ностальгии по бурной юности и Советскому Союзу у мужчин и женщин любого возраста. Ностальгии при этом весьма лукавой и даже местами циничной. Читается «Веселая жизнь, или Секс в СССР» на одном дыхании. Ведь здесь и здоровая доза юмора, и изящный (в плане подбора слов и образов) слог, и лихой сюжет, в котором смешались большая политика, интриги творческой среды с рискованными любовными приключениями.

Итак, 1983 год, у молодого писателя жена, любовница и утреннее похмелье...

Не зря критики уже назвали новый роман Полякова «Декамероном эпохи застоя».

Мистика

Стивен Кинг «Чужак»

АСТ, 2019

Любителей триллеров и хоррора на отдыхе порадует новый роман Стивена Кинга «Чужак».

В маленьком городке убит одиннадцатилетний мальчишка. Все улики указывают на тренера детской бейсбольной команды, преподавателя английского, отличного семьянина и отца двух маленьких дочерей. Но разве он способен на такое? При этом у тренера есть неопровержимое алиби: в момент преступления он был в другом городе. Но как мог один и тот же человек оказаться в двух местах одновременно?

На страницах книги приятно встретить героев, которые полюбились фанатам короля ужасов еще по «Мистеру «Мерседесу». А те, кто глубоко погружен в творчество автора, поймут, почему «Чужак» вошел в серию «Темная башня» - главное творение Стивена Кинга.

Историческая проза

Дина Рубина «Наполеонов обоз»

«Эксмо», 2019

Вышла вторая книга трилогии Дины Рубиной «Наполеонов обоз» - «Белые лошади» (первая называется «Рябиновый клин»).

Вообще каждый роман Дины Ильиничны - событие. Читать ее очень вкусно, мало кто из авторов так умеет описывать природу и страны, прощупывать характеры и закручивать сюжеты.

Переплетаются времена: от Наполеоновских войн до наших дней, появляются новые герои. Среди множества сюжетных линий протянута ниточка настоящей любви и история запрятанного где-то в России отступающими войсками Бонапарта клада.

Если первая книга расслабленная, пропитанная ароматами дачи, то вторая уже более жесткая.

И, как обещала сама Рубина, третья часть «Наполеоновского обоза» будет уже «просто триллером».

О животных

«Птичий рынок», сборник рассказов

«Редакция Елены Шубиной», 2019

Забавные рассказы об усатых, хвостатых, копытных, ползающих и даже водоплавающих животных, имеющих отношения к известным российским авторам, собрали под одну обложку. Получилось смешно, мило и любопытно.

Герои книги: кот Евгения Водолазкина, такса Дмитрия Воденникова, знакомый осел Наринэ Абгарян, плюшевый щенок Людмилы Улицкой, муравьи Алексея Сальникова. Это из домашних. А есть и дикие: лобстер Себастьян, которого Татьяна Толстая увидела в аквариуме и подружилась, медуза-крестовик, ужалившая Василия Авченко, удав Андрея Филимонова, путешествующий по канализации, и другие…

От «мамы» Гарри Поттера

Роберт Гэлбрейт «Смертельная белизна»

«Иностранка», 2019

Роберт Гэлбрейт - под этим псевдонимом пишет Джоан Роулинг, автор книжек про Гарри Поттера.

Это четвертый том про частного детектива Корморана Страйка. В этот раз к нему в кабинет заявился странный парень, который что-то бормочет об убийстве, детях и лошадях - и убегает. Докапываясь до истины вместе со своей очаровательной помощницей Робин Эллакотт (о да, здесь есть и любовная линия, да еще какая!), детектив окажется в самых неожиданных уголках Лондона.

О любви

Эльчин Сафарли «Дом, в котором горит свет»

АСТ, 2019

Этот трогательный роман автор, родившийся в Баку, посвятил своей русской бабушке Анне Павловне.

Ани, которая «разменяла восьмой десяток», не утратила живости ума и жизнерадостности. Когда-то ради любви она оставила мужа и дочь. Не выдержав такого удара, ее муж Франк покончил с собой, а дочка на похоронах сказала матери: «Ты убила нас всех». С тех пор прошло много лет, Ани исполнила заветную мечту - уехала жить к морю. Здесь она заводит новых друзей, слушает песни Эдит Пиаф, читает стихи Осипа Мандельштама и даже открывает свое дело - варит потрясающие джемы по рецептам своей бабушки.

Обо всем этом и не только Ани пишет в письмах своей внучке, которую не знает и даже никогда не видела. Прочтет ли девушка когда-нибудь эти послания?

Главная тема писем, конечно, любовь - и автор пишет о ней вдохновенно, красиво и по-восточному страстно.

Антиутопия

Вадим Панов «Аркада»

«Эксмо», 2019

У Панова множество поклонников в России, знают его в первую очередь по серии «Тайный город».

«Аркада» же - первая книга из нового цикла. И нет, это не фантастика. Вернее, не совсем фантастика. Книга на стыке жанров - антиутопии, триллера и любовного романа. Написана в стилистике и духе жутковатого сериала «Черное зеркало»: предупреждение о ближайшем будущем человечества, которое старательно избегает реальных проблем, прячась от них в гаджетах.

Искусственные продукты, ДНК-модифицированные вирусы, очки дополненной реальности, поголовное внедрение чипов, безошибочно идентифицирующих каждого жителя Земли, - мы называем это все достижениями науки и не задумываемся над тем, как в итоге эти достижения могут быть использованы...

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