2019-06-11T17:52:25+03:00
Общество

МВД России: "Дело в отношении гражданина Голунова закрыто"

Владимир Колокольцев снял начальника Управления наркоконтроля Москвы и руководителя Западного округа столицы [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Иван Голунов.Иван Голунов.Фото: REUTERS
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Дело журналиста Ивана Голунова приняло неожиданный поворот и рикошет сразу по двум генералам полиции. Они уволены фактически на пике своей полицейской карьеры министром МВД России Владимиром Колокольцевым. Вот, что он заявил:

"По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД России направлены в Следственный комитет России для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина.

На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей. Мною принято решение ходатайствовать перед Президентом России об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены", - заявил Министр МВД России Владимир Колокольцев.

Это заявление говорит о том, что дело в отношении Ивана закрыто, а все его материалы передаются следователям Следственного комитета России, которые откроют дело уже в отношении сотрудников полиции, которые преследовали журналиста. Всех подозреваемых уже отстранили от служебных обязанностей, чтобы они не могли повлиять на ход следствия, и последующие проверки.

"Уровень доверия населения как основной и самый главный критерий эффективности деятельности российской полиции определяется надежностью защиты от противоправных посягательств. В любой профессии нужно постоянно развиваться, чтобы отвечать требованиям, которые предъявляет сама жизнь. И, конечно, всегда внимательно относиться к людям, быть справедливым, честно и добросовестно исполнять свой долг", - такими словами напутствовал в мае будущих офицеров Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя министр МВД России Владимир Колокольцев.

Проблемы с заменой кадров в МВД не будет. По данным МВД России общая численность обучающихся в учебных заведениях МВД России в 2019 году превысила 42 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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