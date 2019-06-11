Немецкий политик: Саакашвили — военный преступник и должен предстать перед международным трибуналом, как и Порошенко

В минувшее воскресенье в Южной Осетии прошли парламентские выборы. Запад эту закавказскую республику не признаёт, но политактивисты со всего мира — от Никарагуа до Японии — всё равно приехали наблюдать здесь за электоральным процессом. «КП» поговорила с одним из них — депутатом Берлинского регионального парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннаром Линдеманном. Он рассказал нам, можно ли считать выборы в Южной Осетии демократическими — и надо ли предать суду экс-президента соседней Грузии Михаила Саакашвили (который развязал войну против маленькой республики в августе 2008 года).

— Господин Линдеманн, каковы ваши впечатления от выборов?

— Мы посетили 10 участков — не только в Цхинвале, но и в сельской местности. Везде были списки избирателей; после выдачи бюллетеня каждый человек получал штамп в паспорте — то есть не смог бы «откаруселить» и проголосовать повторно. Урны для бюллетеней были прозрачные, защищены пломбами: открыть можно, только повредив её. Мы свободно могли пообщаться с избирателями, никто не чинил препятствий. Так что выборы были честными и демократическими, по европейским стандартам.

— Однако Брюссель и Вашингтон, похоже, так не считают.

— Южная Осетия независима уже больше четверти века, у неё есть вся инфраструктура состоявшегося государства. Но Запад эту маленькую страну «не видит», что является барьером для международных инвестиций. Думаю, нашему германскому правительству пора бы задуматься над признанием новой политической реальности. Вопрос признания независимости Цхинвала, надеюсь, поднимем через моих коллег, федеральных германских депутатов, в Бундестаге.

— У простых немцев на этот счёт иное мнение?

— На уровне обычных людей подвижки уже есть — например, вместе с нами в республике находились делегацией бизнесменов из Германии и Нидерландов. Хотят развивать в Южной Осетии ветроэнергетику, готовы вложить 80 миллионов евро. Всё это будет очень кстати. Мы видели много разрушенных зданий — они не восстановлены даже спустя десятилетие после «войны 08.08.08».

— И Запад, опять-таки, закрывает глаза на того, кто этот конфликт развязал.

— Михаил Саакашвили — такой же военный преступник, как [экс-президент Украины] Пётр Порошенко. И так же, как и он, за своим преступления должен предстать перед международным трибуналом. Очень опасно, что экс-президент Грузии сейчас прибыл на Украину, занимаясь там непонятно чем. У её нового лидера Владимира Зеленского нет политического опыта; и такие, как Саакашвили, могут попытаться увести его на кривую дорожку: ведь этот человек сделал с Южной Осетией то же, что Порошенко — с Донбассом.