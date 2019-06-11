2019-06-11T18:02:58+03:00
Политика

Зеленский начал массовую зачистку властного поля

Он уволил одним махом 15 губернаторов и замахнулся на СБУ, Генпрокуратуру и МИД
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Президент Украины Владимир Зеленский.Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
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Новый президент Украины Владимир Зеленский решительно приступил к кадровой чистке среди властной верхушки. Он написал уже второе представление в Верховную раду Украины на увольнение Павла Климкина с поста министра иностранных дел. Первое парламент, кстати, тоже уже распущенный, отклонил 6 июня, несмотря на просьбу самого Климкина. В тот же день Климкин снова попросился в отставку, поскольку его тянет на ристалище не дипломатических, а политических боев и поединков, и он видит себя в будущем составе украинского парламента во фракции партии Вакарчука «Голос». Зеленский во вторник снова откликнулся на просьбу министра.

Если глава МИД сам просится в отставку, то вот с генпрокурором Украины ситуация прямо противоположная. Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что он не собирается оставлять свой нынешний пост до тех пор, пока не соберется парламент нового созыва. А вот у нового президента на его счет совсем иные планы. И он уже подписал представление на увольнение Луценко. И оно уже передано в Верховную раду. На место Климкина Зеленский просит парламентариев назначить замглавы своей администрации Вадима Пристайко.

Но настоящей гребенкой Зеленский прошелся по главам областных госадминистраций – губернаторам. Своими указами он уволил сразу аж 15 губернаторов.

- Сегодня поступила первая часть представлений из кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы... Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций, - сообщил замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

Кроме того, он отменил два указа, подписанные бывшим главой Украины Петром Порошенко в последние дни пребывания того на высшем государственном посту, о назначении двух новых членов Верховного суда. Так что оба протеже Порошенко недолго пребывали в своем завидном статусе. Не повезло и двум заместителям главы СБУ вместе с начальниками управлений СБУ в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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