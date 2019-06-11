2019-06-11T19:39:48+03:00
Звезды

Бышая солистка "Лицея" Анна Плетнева психически больна

Психиатры выдали певице справку, которая освобождает артистку от ответственности за свои поступки
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анна Плетнева на презентации клипа, 2015 год.Анна Плетнева на презентации клипа, 2015 год.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Певица Анна Плетнева психически больна, заявил ее пиар-менеджер Роман Петрухин. По его словам, артистка страдает раздвоением личности, которое "только помогает" ей в работе.

У Анны Плетневой диагностировали диссоциативное расстройство личности. Причинами болезни, согласно медицинским справочникам, как правило, служат тяжелые эмоциональные травмы в раннем детстве, повторяющееся экстремальное физическое, сексуальное или эмоциональное насилие, а также другие психические заболевания, не выявленные ранее.

Бывшая солистка группы "Лицей" не всегда помнит о событиях, происходящих с ней на выступлениях, так как страдает диссоциативным расстройством идентичности, пишет "СтарХит". 41-летняя певица часто нарушает правила безопасности, находясь на сцене. Представители Анны Плетневой, которая сейчас выступает с группой "Винтаж", заранее предупреждают организаторов мероприятий о возможных проблемах, ссылаясь на поставленный психиатрами диагноз.

Анна Плетнева в составе группы "Винтаж", 2009 год. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Плетнева в составе группы "Винтаж", 2009 год.Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Хотела сказать огромное спасибо за поддержку и вашу энергию
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У Анны есть бессрочная справка, которая не требует обновления и дополнительного подтверждения, за подписью директора ФГБУ НМИЦПН им. В. П. Сербского. Согласно документу, "настоящая справка освобождает Плетневу Анну от ответственности за совершение любых неадекватных, противоправных и противозаконных действий...".

Неизвестно, как давно Анна страдает от своего заболевания. Ранее диагноз артистки не разглашался. "Да, такая бумага действительно имеется. Анна этого никогда не скрывала и много раз говорила о том, что на сцене она одна, а дома совершенно другая... Это только помогает ей в работе", - цитирует "Вечерняя Москва" PR-менеджера певицы.

Анна Плетнева родилась в 1977 году в Москве. Пела в "Лицее". Покинув группу, в 2006-м создала "Винтаж". Снялась в мюзикле "Новый год в деревне Глухарево". Выступила композитором сериала "Кадетство".

В конце 2018 года артистка слегла с тяжелой инфекцией. Врачи поставили ей диагноз "легионеллез". Это инфекция, которую вызывают микроорганизмы легионеллы, поражая органы дыхания. Зачастую - в форме тяжелой пневмонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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