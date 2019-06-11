Футболисты сборной России уходят в отпуск на лето, победив Кипр 1:0

Футболисты сборной России во вторник, 11 июня, провели свой четвертый матч в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Вслед за Сан-Марино в гости к нам приехала команда Кипра. Прошлому футбольному карлику наши в Саранске отгрузили 9 голов, и в эту девятку был включен покер Артема Дзюбы. А киприоты же - не столь "нулевы", пускай у них и есть одна победа в отборочном турнире Евро-2020.

На старте поединка Артем Дзюба не раз угрожал воротам киприотов.Фото: REUTERS

В стартовом составе нашей команды было только одно изменение по сравнению с прошлой игрой. С первых минут Станислав Черчесов выставил форварда "Ростова" Алексея Ионова, который после перехода в этот клуб заиграл поярче. Он сменил Алексея Миранчука. И эта замена стала решающей - Ионов сказал свое слово.

Старт поединка остался за россиянами - наши больше атаковали, но защита Кипра отбивала все.Фото: REUTERS

Киприоты с первых же минут поединка просто "вкопались" в свою штрафную площадь. А наши - проводили одну атаку за другой. То Дзюба ударит, то Фернандес мимо. Но чтобы увидеть настоящий гол, россиянам пришлось дважды поразить ворота сборной Кипра и увидеть в адрес лишь отмашку судейского флага - итальянский рефери неизменно фиксировал положение "вне игры".

В конце первого тайма Ионов забил первый гол в матче против сборной Кипра.Фото: REUTERS

И вот на 37-й минуте наконец-то счет в матче открыл наш форвард Алексей Ионов, которому сделал голевую передачу защитник Федор Кудряшов. Кудряшов же вскоре получил и небольшую травму, неудачно упав после борьбы за мяч на газон. Федор схватился за локоть, но все же не покинул поле. После перерыва наш игрок, проявив характер, вышел на газон с перебинтованным локтем и продолжил поединок против команды Кипра.

В конце первого тайма защитник Федор Кудряшов получил травму, но продолжил играть с забинтованным локтем.Фото: REUTERS

На старте второй половины матча при счете 1:0 преимущество нашей команды едва не удвоил Алексей Ионов. До дубля не хватило всего пары метров - мяч пролетел мимо ворот после удара с угла вратарской. На 63-й минуте поединка у нас произошла занятная замена. Братья-близнецы сменили друг друга. Антон Миранчук ушел с поля, и уступил место в основной составе своему брату Алексею.

Во втором тайме у сборной России мог в начале отличиться Алексей Ионов.Фото: REUTERS

Финал поединка превратился в битву нервов для сборной России и всех болельщиков. Наши старались всеми силами забить второй мяч Кипру, дабы увеличить преимущество. Попутно фанаты "оглядывались" и крестились - а не будет ли шального гола от киприотов?

Все закончилось хорошо. Россия победила Кипр со счетом 1:0 в Нижнем Новгороде. И после этого ушла в отпуск.

Александр Головин в атаке на ворота сборной Кипра.Фото: REUTERS

После матча с Кипром наша команда уходит в трехмесячный летний отпуск. Следующий поединок команда Станислава Черчесова проведет только в сентябре. В гостях 6 сентября россияне сыграют против Шотландии. А спустя три дня наши встретятся с Казахстаном.