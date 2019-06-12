2019-06-12T09:49:08+03:00
В мире

Американский студент поймал полицейского-педофила с помощью фильтра Snapchat по смене пола

20-летний Итан зарегистрировал фейковый аккаунт в Tinder под именем Эстер, и первым, кто на это "клюнул", был полицейский из Сан-Матео
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Полицейский из США задержан за попытку контакта с несовершеннолетнейПолицейский из США задержан за попытку контакта с несовершеннолетнейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американский студент по имени Итан поймал полицейского, который искал секса с несовершеннолетними девушками. Молодому человеку это удалось сделать при помощи приложения Snapchat, в котором есть фильтр для "смены" пола.

20-летний студент колледжа South Bay впечатлился историей своей приятельницы, которая подверглась сексуальному насилию в детстве. Парень решил искать таких преступников на живца. Он создал фейковый аккаунт в приложении для знакомств Tinder, где разместил фото своей женской "версии" и зарегистрировался под именем Эстер.

"Женская" версия Итана в Snapchat Фото: СОЦСЕТИ

"Женская" версия Итана в SnapchatФото: СОЦСЕТИ

На эту анкету первым "клюнул" некий мужчина, который оказался полицейским из Сан-Матео Робертом Дэвисом. Мужчина поинтересовался, не хочет ли Эстер повеселиться ночью. "Девушка" предложила пообщаться в другом приложении (чтобы иметь возможность скрины переписки) и сообщила, что ей только 16 лет. Офицера это не смутило и он продолжил флирт с несовершеннолетней.

Полицейский Роберт Дэвис (слева). Фото: San Mateo PD

Полицейский Роберт Дэвис (слева). Фото: San Mateo PD

Итал старался получить как можно больше информации о Дэвисе и сделал скриншоты всей переписки в "режиме полёта", когда Snapchat не сообщает участнику переписки, что кто-то её записывает. После этого парень передал все данные некоммерческой организации Crime Stoppers, специализирующейся на подобных делах.

20-летний студент решил ловить преступников при помощи приложения

20-летний студент решил ловить преступников при помощи приложения

В настоящее время Роберт Дэвис задержан и отстранен от полицейской службы. Ему предъявлено обвинения в контакте с несовершеннолетним для совершения уголовного преступления, передает NBC Bay Area.

Итан поделился скринами своей переписки с офицером

Итан поделился скринами своей переписки с офицером

Отметим, что фильтры по "смене" пола появились в Snapchat лишь в мае этого года. Пользователи соцсетей оценили эту функцию и массово выкладывали свои "женские", "мужские" и "детские" версии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что сейчас происходит в Молдове: Суд лишил Додона полномочий президента, Демпартия пытается вернуться во власть
Пока на стороне тех, кто «захватил государство», силовые ведомства и ребята в спортивной форме. Народ поддерживает Додона, социалистов и АКУМ [онлайн-трансляция]
Новости 24
Тимошенко заявила о серьезном упадке украинской экономики
В Гонконге проходит многотысячный митинг
Трамп назвал своего соперника в президентской гонке Джо Байдена "умственно слабым"
Токаев официально вступил в должность президента Казахстана
В Верховной раде признали, что за телефонным терроризмом в РФ стоят украинцы
Пилот упавшего на крышу высотки в Нью-Йорке вертолета не имел права летать в непогоду
CША направят тысячу военных в Польшу
Украина нашла новый способ закупки газа у России
Пушков прокомментировал слова Макрона о восстановлении отношений с Россией
В Пакистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5, 2
Трамп прокомментировал версию СМИ о том, что убитый брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
В причастности к попытке госпереворота в Венесуэле обвинили 17 человек