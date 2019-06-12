Американский студент поймал полицейского-педофила с помощью фильтра Snapchat по смене пола

Американский студент по имени Итан поймал полицейского, который искал секса с несовершеннолетними девушками. Молодому человеку это удалось сделать при помощи приложения Snapchat, в котором есть фильтр для "смены" пола.

20-летний студент колледжа South Bay впечатлился историей своей приятельницы, которая подверглась сексуальному насилию в детстве. Парень решил искать таких преступников на живца. Он создал фейковый аккаунт в приложении для знакомств Tinder, где разместил фото своей женской "версии" и зарегистрировался под именем Эстер.

"Женская" версия Итана в SnapchatФото: СОЦСЕТИ

На эту анкету первым "клюнул" некий мужчина, который оказался полицейским из Сан-Матео Робертом Дэвисом. Мужчина поинтересовался, не хочет ли Эстер повеселиться ночью. "Девушка" предложила пообщаться в другом приложении (чтобы иметь возможность скрины переписки) и сообщила, что ей только 16 лет. Офицера это не смутило и он продолжил флирт с несовершеннолетней.

Полицейский Роберт Дэвис (слева). Фото: San Mateo PD

Итал старался получить как можно больше информации о Дэвисе и сделал скриншоты всей переписки в "режиме полёта", когда Snapchat не сообщает участнику переписки, что кто-то её записывает. После этого парень передал все данные некоммерческой организации Crime Stoppers, специализирующейся на подобных делах.

20-летний студент решил ловить преступников при помощи приложения

В настоящее время Роберт Дэвис задержан и отстранен от полицейской службы. Ему предъявлено обвинения в контакте с несовершеннолетним для совершения уголовного преступления, передает NBC Bay Area.

Итан поделился скринами своей переписки с офицером

Отметим, что фильтры по "смене" пола появились в Snapchat лишь в мае этого года. Пользователи соцсетей оценили эту функцию и массово выкладывали свои "женские", "мужские" и "детские" версии.