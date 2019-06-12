Матч Россия - Кипр: новый аншлаг, новая победа. Россия стала ближе к Евро-2020

Сборная России взяла шесть очков в двух матчах, но это даже не самое главное. Мы в очередной раз увидели, как главная команда страны искупалась в любви собственных болельщиков и стала объединяющей силой для всей страны.

На сборную России в матчах против Сан-Марино и Кипра пришло посмотреть свыше 80 тысяч зрителей. Эффект чемпионата мира в действии. До мундиаля представить подобное было невозможно. Второй важный момент - абсолютно правильное решение играть против слабых соперниках в регионах. В избалованной на развлечения Москве Кипр вряд ли бы собрал аншлаг, а для Нижнего Новгорода любое появление сборной России за счастье.

Спокойный и размеренный Нижний Новгород уже с утра в день матча преобразился. Российские болельщики гуляли по центру в ожидании встречи и коротали время, рассматривая местные достопримечательности. Кто-то уже с утра занял место неподалёку от отеля, где расположилась сборная, в надежде на памятную фотографию.

Ещё один важный тренд - семейное боление. Очень много россиян из других городов приехало целыми семьями с детьми. До чемпионата мира всё же на проходные матчи квалификационного турнира ездили больше футбольные энтузиасты. Сейчас отношение к сборной разительно изменилось. Намного больше женщин и детей. В итоге в день матча на футбол уже практически невозможно было достать билет. Не исключено, что именно зрительский фактор и помог сборной России удержать победу над Кипром.

Двойная преждевременная радость

Кипр - совсем не Сан-Марино. Это профессиональные футболисты, которые приехали в Россию из Шотландии, где едва не отняли очки у главного конкурента сборной России по группе. Довелось наблюдать киприотов и до матча. Футболисты были весьма сосредоточены, но в то же время общались между собой расслабленно, шутили, излишнего напряжения у игроков не было. Киприоты точно приехали в Нижний Новгород не на экскурсию, а показать футбол высокого уровня и в целом у них получилось.

В первом тайме Россия оказывала сумасшедшее давление на ворота соперника, однако мяч отказывался идти в ворота. Дважды Россия забивала, трибуны праздновали гол, но... судья вскоре фиксировал офсайд. В этот вечер вообще ничего просто так россиянам не давалось. Даже болельщикам. Перед игрой поклонники сборной России приготовили специальный баннер «Нижний Новгород - 800 лет славной истории». Долгое время стадион наблюдал за безуспешными попытками развесить баннер, зацепившийся за какую-то преграду. Вскоре получилось, как и у сборной России забить в ворота Кипра.

Россияне продуктивно использовали фланги, грузили мяч на Дзюбу. В конце тайма появилось и разнообразие. Александр Головин старался играть в мелкий пас даже в чужой штрафной, Кудряшов и Фернандес вместо навесов стали использовать прострелы. После одной из атак Ионов умудрился не попасть в пустые ворота с нескольких метров, но через несколько минут исправился и расстрелял вратаря сборной Кипра.

Победа над Кипром позволила сборной России выйти на чистое второе место в группе J из шести командФото: REUTERS

Исполнилась мечта дворника

В перерыве зрители в Нижнем Новгороде также не скучали. Партнёр сборной России платёжная система «Мир» ранее проводила специальный конкурс. Болельщикам предлагалось опубликовать свою историю о том, как было сделано предложение их второй половинке. Победитель оказался с очень нестандартной биографией. Максим Фёдоров из Чебоксар работает дворником, но в насыщенном графике находит время, чтобы удивлять свою возлюбленную. В перерыве матча прошла красочная церемония, которая, во-первых, останется в памяти молодожёнов на всю жизнь, а, во-вторых, добавила положительных эмоций болельщикам на трибунах. Во многом и из-за таких акций в том числе увеличивается посещаемость. Зрители теперь получают не только футбол как раньше, но и полноценную развлекательную программу до игры и даже во время перерыва.

Дотерпели

Второй тайм получился очень тяжёлым. Критический момент наступил в середине второго тайма, когда киприоты оказывали серьёзное давление на ворота Гилерме. Опасных моментов так и не возникло, но серьёзные подходы к воротам были. Например, когда уже ближе к концу матча Кипр заработал угловой, всем на стадионе впору было хвататься за успокоительное, но - обошлось. Россия же, несмотря на усталость, могла спокойно забивать второй, однако в этот вечер голкиперу гостей Урко Пардо помогало не только его мастерство, но и бесконечное везение.

После игры главный герой матча Алексей Ионов ответил на вопрос журналиста «Комсомольской правды» о влиянии болельщиков на результат:

«Поддержка сумасшедшая и в Саранске и в Нижнем Новгороде. Очень приятно играть, когда полный стадион собирается. Болельщики гонят вперёд. Я бы хотел сказать большое спасибо болельщикам. Благодаря таким играм ощущаешь невероятную атмосферу. Супер поддержка болельщиков».

Также Ионов отметил, что команде не хватило реализации:

«В первом тайме у нас было большое количество моментов. Если бы мы все реализовали, то счёт мог бы быть 2:0 или 3:0, игра бы и по-другому сложилась».

Народная любовь

После игры Фёдор Смолов и Артём Дзюба сделали памятные фотографии с детьми и вместе с командой отправились в автобус. Болельщики до последнего провожали своих кумиров. По-прежнему в топе рейтинга народной любви Дзюба. Отцы сажали детей на плечи, чтобы обратить внимание бомбардира, находившегося уже в автобусе. Неожиданно вспомнили и про другого нападающего Фёдора Чалова. Мужчина в одиночку перекричал всех поклонников Дзюбы: «Фёдор Чалов - лучший бомбардир». Голос уже был сорван, но болельщик не успокаивался. Улыбались даже сотрудники полиции. Чалова болельщик не дождался, а Дзюба показал палец вверх, после чего автобус тронулся в путь под аккомпанемент счастливых криков.

Россия стала ближе к Евро-2020

Победа над Кипром позволила сборной России выйти на чистое второе место в группе J из шести команд. Вчера сборная Казахстана обыграла Сан-Марино - 4:0, а Бельгия уверенно расправилась с Шотландией — 3:0. Россия с девятью очками уступает только Бельгии. Решающими с точки зрения квалификации на Евро-2020 должны стать встречи против Шотландии. Свой следующий матч сборная России проведёт в Глазго 6 сентября.

Турнирное положение:

1. Бельгия — 12 очков

2. Россия — 9 очков.

3. Казахстан — 6 очков.

4. Шотландия — 6 очков.

5. Кипр — 3 очка.

6. Сан-Марино — 0 очков.