"Есть женщины, у которых не приживаются мужья": бывшая пассия предупреждала Алибасова об опасности свадьбы с Шукшиной

Бывшая возлюбленная Бари Алибасова уверена в том, что случившееся с музыкантом несчастье произошло не просто так. Это последствия его недавней свадьбы с Лидией Федосеевой-Шукшиной, уверена бизнесвумен Ляна Фридман, на которой основатель группы "На-На" хотел жениться.

Когда-то Ляна Фридман и Бари Алибасов были неразлучны. Продюсер даже подумывал над ее предложением переехать в Англию. "Когда я узнала о том, что Бари по ошибке выпил средство для чистки труб, сначала не поверила. Я думала, что и эту историю он специально разыграл", - рассказывает женщина.

По ее словам, музыкант не любит, когда его поздравляют. Поэтому ближе к своему дню рождения обычно уезжал или отключал телефон. Однако вскоре Ляна поняла: все гораздо серьезнее. Близкий ей человек находится в реанимации, а его состояние оценивается как тяжелое.

Теперь Фридман точно уверена - это знак свыше: "Есть женщины, у которых не приживаются мужья. Их в народе называют «черными вдовами». Считаю, что Лидия как раз из таких".

Бизнесвумен напомнила: за свою долгу жизнь актриса не одного мужа похоронила. "Я ему об этом говорила: «Ты хочешь стать следующим? Тогда регистрируй брак!». Я знаю, что Бари тогда к моим словам прислушался. Но Лидия была слишком настойчива: он не устоял перед ее натиском", - цитирует бывшую пасcию Алибасова Собеседник.Ru.

Красавица-блондинка считает, что продюсеру нужна молодая жена, которая все видит и замечает. "А тут два незрячих!", - сетует женщина.

"Я не думаю, что с Лидой он обрел счастье. Он же любвеобильный! Бывало, вернется домой от нее в час ночи, набирает меня. Мы могли общаться по несколько часов!", - откровенничает бывшая возлюбленная.

Напомним, Бари Алибасова доставили в больницу 4 июня после того, как он случайно хлебнул средство для очистки труб, спутав его с соком. Проглотив ядовитую жидкость для канализации, он получил ожоги пищеварительного тракта. Утром 6 июня медики приняли решение ввести Алибасова в медикаментозный сон. 11 июня продюсер проснулся, но не может говорить, а жену и врвсе принял за медсестру. По прогнозам врачей, Алибасов из-за химического ожога уже никогда не сможет питаться самостоятельно. Также есть риск закупорки кишечника и внутреннего кровотечения в желудке. Тем временем Лидия Федосеева-Шукшина готовит иск в суд к производителям "Крота" из-за того, что яркая бутылка внешне напоминает упаковку с соком или йогуртом.

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