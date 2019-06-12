Собчак с Богомоловым и Виторган пришли на премьеру "Давай разведемся"

В рамках 30-го "Кинотавра" состоялся дебют полнометражной картины Анны Пармас "Давай разведемся". По иронии судьбы заводную комедию соратницы Авдотьи Смирновой и Анны Михалковой пришли посмотреть Ксения Собчак и Константин Богомолов. А через некоторое время в зрительный зал вошел и Максим Виторган.

Главную роль в ленте "Давай разведемся" исполнила Анна Михалкова. По сюжету, ее героиня по имени Маша узнает об измене супруга. Однако не отчаивается, а, наоборот, вступает в борьбу с красоткой-соперницей. Маша - врач-гинеколог, разменяла четвертый десяток, у нее двое маленьких детей. Оксана - юная фитнес-тренер с шикарной фигурой.

На премьеру картины собрались многочисленные гости киносмотра. Каково же было удивление публики, когда в зрительный зал с перерывом в несколько минут вошли Ксения Собчак и Константин Богомолов, а также Максим Виторган. Не секрет, что тусовка внимательно наблюдает за треугольником Виторган - Собчак - Богомолов. И это при том, что не так давно Максим и Ксения официально развелись.

Богомолов и Собчак прилетели в Сочи на открытие "Кинотавра". Виторган появился там лишь вчера. О чем известил своих подписчиков в блоге. "Ну, "Кинотавр", я снова еду на тебя! Прости заранее за все!", - написал Максим Виторган. К сообщению он добавив черно-белое фото с угрожающим выражением лица.

xenia_sobchak Игорь Верник и Ксения Собчак появились на открытии "Кинотавра", держась за руки

Однако в зрительном зале перед началом фильма актер вел себя прилично, улыбался и мило беседовал с публикой. По прилету артист успел посетить пляжную вечеринку, а следущим утром погулять с сыном Платоном и поплескаться с малышом в бассейне.

Кстати, на "Кинотавр" приезжала и бывшая жена Константина Богомолова. Дарья Мороз прекрасно выглядит, а гости киносмотра во время церемонии открытия перешептывались - мол, своим дерзким мини на красной дорожке Мороз затмила "голое" платье Собчак.

Конечно, публика замерла в ожидании встречи Виторгана и Богомолова. Однако пока актер и режиссер не оказывались в опасной близости друг от дуга.

Все помнят скандальную разборку на тот момент еще мужа Ксении Собчак с ее любовником. Сын народного артиста Эммануила Виторгана пришел в столичное кафе, вывел на улицу Богомолова и решил разобраться с соперником при помощи кулаков. На видео с камеры наблюдения, расположенной возле кафе, двухметровая фигура наносит один, а затем второй удар фигуре поменьше. В итоге 46-летний Максим Виторган разбил нос 43-летнему режиссеру Константину Богомолову.