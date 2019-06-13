2019-06-13T00:42:18+03:00
Экономика

Россиян пересадят с хлеба на йогурт

В потребительской корзине будет меньше калорийных и больше здоровых продуктов
Евгений БЕЛЯКОВ
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В потребительской корзине будет меньше калорийных и больше здоровых продуктовВ потребительской корзине будет меньше калорийных и больше здоровых продуктовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Минимальную потребительскую корзину пересмотрят. Снизят долю картофеля, хлеба и сахара, но увеличат долю молочки, рыбы, овощей и фруктов.

- Прожиточный минимум, который установлен законом, не пересматривался уже много лет. С 2021 года мы будем саму корзину пересматривать. Особенно нормы потребления, - рассказал «КП» глава Минтруда Максим Топилин. - С конца 90-х, когда корзина начала работать, по всем группам был перекос в дешевые калорийные продукты. Будем заменять их на более здоровые.

В Минтруде планируют представить конкретные предложения к концу этого года. А после этого ведомство вместе с Минфином будут считать, на сколько увеличится потребительская корзина. Но рост в любом случае будет.

- Мы должны внести эти законы в Госдуму в апреле - мае следующего года. Если говорить о максимальном увеличении, то увеличение составит до 17 - 18%. Это агрессивный прирост потребительской корзины, такого никогда не было. За этим идет повышение МРОТа и некоторых социальных пособий.

Как предполагают чиновники, изменения должны вступить в силу с 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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