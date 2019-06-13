2019-06-13T01:04:26+03:00
Общество

В Москве рождаемость превысила смертность

В столице естественный прирост населения составил 10 тысяч человек
Алексей ИВАНОВ
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В столице естественный прирост населения составил 10 тысяч человекВ столице естественный прирост населения составил 10 тысяч человекФото: Олег УКЛАДОВ
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Росстат сообщил, сколько рождалось и умирало человек в разных регионах страны в 2018 году. Ведомство привело абсолютные, а не относительные (число родившихся на тысячу населения) числа, поэтому неудивительно, что на вершине обоих списков оказались те регионы страны, где живет больше всего населения. Но можно обратить внимание, что если, например, в двух столицах наблюдается естественный прирост населения, то в провинции смертность выше рождаемости.

Ранее стало известно, что в прошлом году впервые за 10 лет общее население России уменьшилось (на 86 тысяч человек). Это связано с тем, что в период деторождения вступило малочисленное поколение девяностых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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