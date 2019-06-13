7 важных моментов, которые необходимо знать для хорошего отдыха с детьми

Любой отпуск с детьми полон сюрпризов, не всегда возможно предусмотреть все неожиданности. Особенно волнительно, если это первый отпуск с малышом. Вместе с главврачом одной из столичных педиатрических клиник Евгением Тимаковым попробуем разобрать самые важные моменты.

- Самое главное — это подготовительный период, если все сделать правильно, вы уже обеспечите себе спокойствие и уверенность, - говорит наш эксперт. - Обязательно проанализируйте все возможные способы путешествия, маршруты и трудности в дороге, чтобы подготовить ребенка к поездке. Очень важно собрать максимально полную аптечку в дорогу. Если для поездки по России достаточно минимального набора, то за границей нужен полный перечень препаратов, т.к. во многих странах тяжело не только купить их без рецепта, но и вызвать врача. Также узнайте как можно больше об отеле: состояние номеров, удаленность от моря, есть ли пологое, песчаное дно, виды питания, климат в период поездки (ночная и дневная температура, температура моря, направление и сила ветра), период цветения и миграции насекомых/медуз и т. д. И главное - если вы хотите, чтобы малыш не только отдохнул, но и поправил здоровье, то на отдыхе ему следует пробыть не менее 21 дня.

Есть еще несколько важных пунктов:

1. Перед отпуском ребенка должен осмотреть педиатр. Детям до 1 года также необходима консультация невропатолога, должны быть сделаны УЗИ почек, нейросонография (УЗИ головного мозга) с доплером сосудов головного мозга, общий анализ крови, мочи.

2. Не посещайте с ребенком детские учреждения за 7-10 дней до поездки, чтобы не получилось так, что ребенок заразился в саду, а завтра вылетать.

3. Как бы вы не готовились, но резкая перемена климата может сказать на вас и на ребенке. Будьте готовы к тому, что у ребенка в первые пару дней на отдыхе может подняться температура, проявиться симптомы ОРВИ.

4. Воздержитесь от купания ребенка в первые 2 дня на курорте, и не допускайте длительного нахождения его на солнце первые 4 дня. Категорически не следует покидать тень под палящим солнцем в зените (с 11 до 16:00).

5. Старайтесь не купать ребенка в общем бассейне — в них очень любят жить кишечные вирусы. Лучше взять маленький надувной и наполнить морской или водопроводной водой.

6. Панамки и солнцезащитные кремы (с защитной характеристикой не ниже 50) просто обязательны! Не забывайте после купания насухо вытереть ребенка и повторно нанести защитный крем.

7. Вода и в море, и в бассейне должна быть чистая, теплая и «нецветущая», в ней не должно быть морских ежей, медуз, кораллов и т.д

Любой отпуск с детьми полон сюрпризов, не всегда возможно предусмотреть все неожиданностиФото: Евгения ГУСЕВА

ВОПРОС РЕБРОМ

Правда ли, что отдых на море — залог здоровья?

Существует общепринятое заблуждение, что съездил на море и всё – здоров. Но это относится к детям с уже сложившимся иммунитетом, которые готовы к акклиматизации, новым инфекциям и активному южному солнцу. То есть дети старше 3 лет.

- Увы, детям до трех лет поездка особой пользы для здоровья не принесет, - рассказывает в своем Инстаграм педиатр Евгений Тимаков. - Малыши подвержены баротравмам при перелете, чаще заражаются инфекциями, а на южных побережьях на них чаще «нападают» кишечные вирусы. И болезни могут протекать с тяжелой рвотой и обезвоживанием. Каждый второй ребенок до трех лет испытывает те или иные трудности при поездках на юг. Отдых с малышами нужен больше родителям, ведь взрослым надо тоже расслабляться, а ребенка оставить не с кем. И несмотря на то, что это для малыша не полезно, он все равно оказывается в другой стране. Если вы все же едете с маленьким ребенком за границу, давайте попробуем свести к минимуму возможные проблемы:

* В первую очередь рассматривать страны и курорты с относительно близким климатом, чтобы не было резкого перепада температур. То есть не стоит зимой ехать в 30-градусные тропики.

* Не рекомендуются детям места с выраженным влажным климатом, субтропики и тропики и, наоборот, страны с очень сухим климатом.

* Места с большим количеством насекомых и диких видов животных.

* Побережья с коралловым дном и дикими пляжами.

* Не рекомендуется путешествовать в периоды миграций медуз.

* Отдыхать на островах - из-за сильных ветров.

ВАЖНО

Противопоказания для поездок в жаркие страны

- Возраст до трех лет;

- эндокринопатия;

- сердечно-сосудистая патология, в т.ч подростковая гипертония;

- внутричерепная гипертензия;

- онкология и предонкологические состояния;

- перенесенный менее 6 месяцев назад инфекционный мононуклеоз (Эпштейн-Барр вирусной этиологии);

- острые заболевания и контакт с ними;

- аллергия.