Оскалившуюся голову гигантского доисторического волка нашли в Якутии

Голову гигантского шерстистого волка, обнаруженную на севере Якутии, исследуют российские, шведские и японские ученые. Как сообщает Тhe Siberian Times, ее - еще летом прошлого года - увидел и подобрал местный житель Павел Ефимов. Голова торчала из берега реки Тирехтях, протекающей по Абыйскому району республики. Скалилась...

Останки - череп, мозг, зубы, мышцы, кожа, шерсть — хорошо сохранились. Будто бы и не прошли 40 тысяч лет — такой возраст ученый определил для находки, которая попала ему в руки.

Как свидетельствует Наоки Сузуки (Naoki Suzuki), профессор палеонтологии и медицины из Jikei University School of Medicine, волку было от 2 до 4 лет от роду. Взрослый, но еще молодой.

Почувствуйте разницу: древний волк и его современный потомок - тоже, кстати, не мелкий.

Шведские ученые из местного музея естественной истории (Swedish Museum of Natural History ) намерены изучить ДНК доисторического монстра, жившего рядом с другими гигантами — мамонтами, шерстистыми носорогами, пещерными львами и медведями. Вместе с коллегами из Академии наук Республики Саха они постараются воссоздать облик волка ледникового периода, оценить его физические возможности и понять, кому он больше родственник — современным волкам или львам.

Голова гиганта — 40-сантиметровая. Она гораздо крупнее, чем у современных волков, обитающих в Якутии.

Скан черепа доисторического волка, сделанный в Японии.

Где тело? Неизвестно. Что вызывает споры. По одной - весьма сомнительной — версии, голова была трофеем древнего охотника. Мол, хотел использовать ее в неких ритуальный целях. Но не донес до дома. Потерял. По другой версии, голову отрубил двигавшийся ледяной пласт. Или подвижки в вечной мерзлоте.