5 лучших фильмов «Кинотавра»

«Одесса»

Режиссёр - Валерий Тодоровский

«Одесса» - это личный «Амаркорд» Валерия Тодоровского. Название фильма Феллини переводится с одного из итальянских диалектов как «Я вспоминаю». Вот Тодоровский и вспоминает. В том числе то, чего не было. Этот фильм - пример актуального жанра авто-фикшн, в котором выдержан, например, последний фильм Альмодовара. 8-летнего героя картины, очень похожего на режиссёра, зовут Валера. Одну из взрослых героинь - Мира, как мать Тодоровского, но отнюдь не все продемонстрированное в этом фильме имеет отношение к жизни автора. Действие происходит в 1970 году, когда Одессу поразила вспышка холеры, которая перевела на карантин приезжих героев - столичного журналиста с сыном, явившихся навестить своих местных родственников. Бабушку с дедушкой (Ирина Розанова и Леонид Ярмольник), классически колоритных персонажей одесского фольклора с их характерными интонациями, с легкостью переходящих на идиш и, в случае бабушки, вечно озабоченных тем, что будут «кушать» их внуки. Это, конечно, не единственная проблема семейства, включающего в себя трёх дочерей. Одна из них с мужем собирается эмигрировать в Израиль, а женатый герой Цыганова и вовсе влюбляется в 15-летнюю соседку, что влечёт за собой ряд самых интригующих последствий.

Кадр из фильма «Мальчик русский» Александра Золотухина

«Мальчик русский»

Режиссёр - Александр Золотухин

Картина ученика маэстро российского авторского кино Александра Сокурова переносит зрителя в траншеи Первой мировой войны. Но и на почти феллиниевскую «репетицию оркестра». Историю совсем юного солдата, потерявшего зрение в газовой атаке, но оставленного на фронте по причине хорошего слуха (через огромное конусообразное устройство он прислушивается к пролетающим вражеским самолетам), «комментируют» кадры современного нам «мальчика русского» - столь же юного пианиста, вдохновенно репетирующего концерт Рахманинова. Прямого объяснения этому монтажному ходу автор не предоставляет, но ясно, что аудиостихия столь же важна этому фильму, как и его герою, вынужденному ощупывать лица окружающих его людей. Кинематографическое качество картины, напоминающей ожившие фотографии столетней давности, уникально. Мы не можем судить насколько аутентично она передает реальную атмосферу Первой мировой, но наши представления о ней она передает очень точно.

Мальчик русский, трейлер.Режиссер Александр Золотухин, 2019

«Однажды в Трубчевске»

Режиссёр - Лариса Садилова

Действие картины Ларисы Садиловой происходит в провинции, на «малой родине» режиссера, в Брянской области. В обыкновенной и абсолютно универсальной истории любовных отношений дальнобойщика и вязальщицы, тайно и буднично изменяющим своим супругам, которые спустя какое-то время начинают подозревать неладное, есть что-то удивительно русское. Действие короткого фильма охватывает целый год - тут вам и русская зима, и золотая осень, и пышнотелое лето, и снова весна. Времена года сменяют друг друга, а в жизни персонажей ничего не меняется, хотя вроде бы меняется все. В какой-то момент героине-разлучнице (Кристина Шнайдер), приворожившей лысого дальнобоя (Егор Баринов), надоест ее положение, и она круто его изменит - только для того, чтобы все осталось, как было. Хотя, как было, конечно, уже не будет.

Трейлер ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ .2019

«Куратор»

Режиссёр - Петр Левченко

Нет, это не повествование из жизни кураторов выставок или, не дай Бог, кинофестивалей. Уверенный режиссёрский дебют Пётра Левченко - основанная на реальных событиях криминальная драма, чьё место действия - один из подмосковных городов, где находившийся в доле с местной администрацией бизнесмен явился в кабинет своего подельника-мэра и среди бела дня его убил. Куратор (Юрий Цурило из «Хрусталёв, машину!») в данном конкретном случае - это опытный человек со связями в «правильных» местах и структурах, как мистер Вульф в «Криминальном чтении» решающий «вопросы» и поддерживающий статус-кво в коррумпированной системе с ее четким и взаимозаменяемым распределением ролей. Убийца должен умереть, но так, чтобы комар носа не подточил. Куратор должен проследить за исполнением этого действа. При этом у него семья, внуки и жизнь среднестатистического «нормального» человека, даже не задумывающегося о ее ненормальности. На материале газетной статьи молодой режиссёр создаёт экзистенциальную драму, в которой не может быть выхода.

Куратор реж. П.Левченко трейлер.

Кадр из фильма «Давай разведёмся!» Анны Пармас

«Давай разведёмся!»

Режиссёр - Анна Пармас

Режиссёр знаменитых клипов Сергея Шнурова про лабутены, Стаса, который космос, и т.д., сценарист многих фильмов Авдотьи Смирновой сняла наконец полнометражное кино - и, разумеется, комедию. Произведения этого жанра всегда на «ура» принимаются на фестивалях, в основном заполненных мрачным артхаусом. Главная героиня - доктор-гениколог (великолепная Анна Михалкова), заполошная современная женщина, вкалывающая на трёх работах, чтобы отдать кредиты, в то время как ее муж занимается воспитанием их двоих детей. И, как неожиданно выясняется, изменяет ей с молодой инструкторшей по фитнесу. Дальнейшее представляет собой разнообразные попытки его вернуть, а также поиск альтернативных партнеров и долгожданное обретение себя как отдельную человеческую единицу. Предсказуемость сюжета не мешает Пармас вышивать бисером по его канве, придумывая персонажам точные и узнаваемые детали, фразы и ситуации. Заканчивается все песней Шнура о том, что все просто обалденно. Ну, почти.