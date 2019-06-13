2019-06-13T02:49:43+03:00
Звезды

Александр Роднянский наградил на "Кинотавре" лучшие короткометражки

Главный приз конкурса короткого метра получил фильм "Топливо" Михаила Архипова
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Александр Роднянский, Федор Бондарчук и Анна МихалковаАлександр Роднянский, Федор Бондарчук и Анна МихалковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Призываю вас отнестись к вашему участию в "Кинотавре", как к победе. Ваши картины попали в конкурс, они в каталоге, - обратился к участникам конкурса "Короткий метр" рулевой "Кинотавра" продюсер Александр Роднянский. - Весь мир, все без исключения международные кинофестивали отсматривают каталоги лидирующих национальных фестивалей, среди которых занимает почётное место "Кинотавр".

Если российские картины и отбирают, то отбирают из программы "Кинотавра". И у нас были случаи, когда картины, которые не победили на нашем кинофестивале, попадали ровно через три месяца в конкурсную программу мировых киносмотров.

Мне кажется, самое большое достижение нашего фестиваля состоит в том, что картины начинающих кинематографистов смотрят и продюсеры лидирующих больших компаний, редакторы больших студий, редакторы больших телеканалов. После "Кинотавра" вы почувствуете, что ваша жизнь меняется.

Паулина Андреева получила диплом жюри за свою дебютную короткометражку "Плачу с вами" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Паулина Андреева получила диплом жюри за свою дебютную короткометражку "Плачу с вами"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" актриса и продюсер Анна Михалкова объявила, что главный приз на сей раз достался режиссёру Михаилу Архипову и его картине "Топливо".

Среди награжденных оказалась и картина "Жених" Елизаветы Стишовой. Плюс ко всему диплом жюри получила актриса Паулина Андреева за свою дебютную короткометражку "Плачу с вами".

Напомним: в эти дни в Сочи проходит престижный кинофестиваль «Кинотавр». Председателем жюри в этом году стал Константин Хабенский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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