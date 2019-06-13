В Зеленограде участники квеста случайно проникли на закрытую территорию НИИ

В Зеленограде группа людей случайно проникла на территорию режимного научно-исследовательского института. Об этом kp.ru сообщил осведомленный источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в мае этого года, однако известно о нем стало только сейчас. В полицию поступило сообщение о взломе двери здания ФГУП "НИИФП им. Ф.В. Лукина". Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек и доставили их в отделение полиции, где задержанные рассказали, что участвовали в развлекательном квесте через социальную сеть "ВКонтакте". Они также пояснили, что не знали о том, что здание эксплуатируется; в плане игры оно было отмечено как заброшенное.

Позднее в полицию с заявлением обратился сотрудник научно-исследовательского института; мужчина сообщил, что в здании его предприятия были взломаны двери в нескольких опечатанных комнатах, в которых хранили материальные ценности, общая стоимость которых превышает миллиард рублей.

Научно-исследовательский институт физических проблем имени Ф. В. Лукина был основан в 1962 году. Данная организация занимается исследованиями в области микроэлектроники, в том числе в интересах ВПК.