Бывший ведущий "12 злобных зрителей" на MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Михаил Рольник впал в кому в Москве. Об этом "Комсомольской правде" сообщил источник в экстренных службах.

Сообщается, что причиной госпитализации стало алкогольное отравление. Рольника и его приятеля нашли местные жители на северо-западе Москвы; по некоторым данным, мужчины лежали без сознания на детской площадке в течение нескольких часов.

В крови Рольника было найдено 4,2 промилле алкоголя, а также посторонние вещества, которые медики обнаружили в анализах. Сейчас телеведущий находится в больнице, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается медиками как критическое

Михаил Рольник работал на MTV с 1999 года. Зрителям он запомнился, в частности, в качестве ведущего программ "12 злобных зрителей" и "Shit-парад"; последнюю передачу Рольник вел вместе с телеведущей Асей Калясиной.