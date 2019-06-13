2019-06-13T15:09:50+03:00
Происшествия

Бывший ведущий "12 злобных зрителей" на MTV впал в кому

Сообщается, что причиной госпитализации Михаила Рольника стало алкогольное отравление
Александр ДЖУМАЕВ
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Сейчас телеведущий находится в больнице, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легкихСейчас телеведущий находится в больнице, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легкихФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Бывший ведущий телеканала MTV Михаил Рольник впал в кому в Москве. Об этом "Комсомольской правде" сообщил источник в экстренных службах.

Сообщается, что причиной госпитализации стало алкогольное отравление. Рольника и его приятеля нашли местные жители на северо-западе Москвы; по некоторым данным, мужчины лежали без сознания на детской площадке в течение нескольких часов.

В крови Рольника было найдено 4,2 промилле алкоголя, а также посторонние вещества, которые медики обнаружили в анализах. Сейчас телеведущий находится в больнице, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается медиками как критическое

Михаил Рольник работал на MTV с 1999 года. Зрителям он запомнился, в частности, в качестве ведущего программ "12 злобных зрителей" и "Shit-парад"; последнюю передачу Рольник вел вместе с телеведущей Асей Калясиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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