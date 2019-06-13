Шестилетний Ибрагим Льянов из Ингушетии отжался 4445 раз

Сообщение Министерства по физкультуре и спорту Республики Ингушетия о том, что ингушский мальчик Ибрагим Льянов установил два мировых рекорда - по количеству отжиманий от пола за один подход - 4445 раз, и на большее их количество за два часа - 3720 раз - быстро облетело отечественные СМИ. А главный эксперт Книги рекордов России в категории «Фитнес» Андрей Лобков зафиксировал рекорд непосредственно в столице республики – городе Магасе.

А я позвонил отцу маленького Ибрагима – Тимуру Льянову...

- Тимур, поздравляю вас с такой победой вашего сына! Вот Ибрагим отжался 4445 раз. Скажите, сколько это заняло у него времени?

- Где-то 2 часа 25 минут.

Ибрагим каждый день - самое маленькое - столько отжиманий и делает. Он в неделю 6 дней занимается, 3 дня из них - борьбой.

- А тренер как – он сознательно подводил Ибрагима к такому количеству отжиманий?

- Нет, тренер у него только по вольной борьбе (практика, приемы), а так я сам его «тренер по отжиманиям» . Я «физику» ему «подгонял», и старший брат его уже года 4 отжимается… Вот Ибрагим смотрел на него, и учился отжиматься – сам убедился, что это тоже спорт. Вот и все. Но Ибрагим не только выполняет отжимания, он еще и другие упражнения делает.

- То есть, такое количество отжиманий - четыре тысячи – это нормально для Ибрагима?

- Да, мы даже и не думали, что это и есть рекорд. Просто для себя дома их делали. Не для рекорда.

- Отлично! Тимур, а Ибрагим кем хочет стать? Спортсменом?

- Старший брат вольной борьбой уже четыре года занимается, и Ибрагим сам вольным борцом хочет стать.

Шестилетний Ибрагим Льянов из Ингушетии отжался 4445 разФото: Личный архив

- Тимур, дадите Ибрагиму трубочку - пару слов для «Комсомольской Правды» сказать? (Ибрагиму) Ибрагим, как дела? Какие планы, еще рекорды хочешь побить?

- Нормально. Десять тысяч!

- Ого! Десять тысяч?

- Через год!

- Ибрагим, я желаю тебе удачи – будем следить за твоими успехами...

- Тимур, этот рекорд - 4445 отжиманий – он же зарегистрирован в Книге рекордов России? Мне присылали фотографии

- Да.

- …Как это происходило – человек стоял и все время считал?

- Да, там целая комиссия была – два человека из комиссии вместе считали. Специальный аппарат у них там, компьютеры. Камеры подключенные...

- А не вредны для ребенка такие нагрузки?

- Нет, конечно, не вредны.

- И я еще хотел уточнить – с врачами вы общались? Что они говорят?

- До рекорда сын несколько раз контрольно отжимания делал - проверяли, специально мерили. И в «Академии здоровья» (имеется в виду многопрофильный медицинский центр. - И.Г.) у нас – там утром до обеда он отжимания сделал и они через час полностью обследовали – как он? Проверяли. Там постоянно проверяют его, обследуют.

- Мальчик должен быть еще и к детской поликлинике прикреплен – там что говорят?

- Да тоже нормально все.

- То есть - врачи республики следят за этим и ничего не запрещают Ибрагиму?

- Да, ничего не запрещают. Ничего такого – все естественно, он нагрузку получает такую, какую может выдерживать...

- Я понял, спасибо! Желаю здоровья Ибрагиму и вам. И - удачи!

Кстати, на днях Ибрагима и его отца принял Юнус-Бек Евкуров. Маленький рекордсмен получил от главы Ингушетии подарки.