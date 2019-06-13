Венесуэла вводит в оборот новые деньги — спасут ли они страну от огромной инфляции

Центробанк Боливарианской республики в среду сделал заявление, которое никто в стране не ожидал — финансисты объявили о скором появлении новых купюр. Еще в прошлом августе Венесуэла провела деноминацию, а спустя меньше чем через год власти уже печатают банкноты с номиналом в сто раз превышающим самую крупную купюру предыдущего выпуска.

БОЛЬШЕ БОЛИВАРОВ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

Как заявили в ЦБ, с четверга на местном рынке должны появится три новые «бумаги» — 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров. Удивительно, но в этот раз с дизайном купюр решили особо не мудрить - на всех изображен один и тот же рисунок — профиль великого освободителя Латинской Америки и кумира чавистов Симона Боливара. Если раньше на банкнотах печатали разных персонажей местной истории, то теперь, видимо из-за экономии, герой остался только один. Правда «Боливары» для разных сумм отличаются цветом.

Тут возникает один вопрос — что случилось с более мелкими номиналами, где тысяча и пять тысяч? Ведь самая большая купюра, до сих пор ходившая по рукам, была всего в 500 боливаров, а тут власти сразу напечатали банкноту аж на 10 тысяч.

Ответ прост — на деньги более мелкого достоинства уже ничего нельзя купить, даже попрошайки отказываются их принимать. Ярким примером являются АЗС, где полный бак стоит меньше одного боливара. Формально сотрудники бензоколонок должны давать сдачу клиентам, но практически никто этого не требует, поэтому сама плата идет в карман работнику, являясь по сути его чаевыми. Автор был свидетелем, как водитель дал заправщику бумажку в 50 боливаров. Работяга злобно махнул рукой, показывая свое презрение хозяину недешевого джипа, и демонстративно выкинул банкноту под ноги. Купить на нее он уже все равно ничего не мог, а собирать «котлету» из подобной «бумаги» для того, чтобы оплатить пачку жвачки, не имело особого смысла.

ВЗБЕСИВШИЕСЯ ЦЕНЫ

Инициативу по введению новых денег понять можно - в стране бушует жуткая инфляция. Официальных цифр на текущий момент власти не публикуют уже давно, но различные независимые оценки говорят о том, что цены выросли с начала января в 9 раз. Это конечно не прошлогодние «дикие» темпы, когда за неделю продукты могли подорожать в два-три раза, но все равно показатели ярко свидетельствуют о гиперинфляции.

При этом ценники в Венесуэле уже вплотную приближаются к российским. Особенно выделяется простая питьевая вода, 5 литров которой стоят около 4 долларов, что не по карману абсолютному большинству местных жителей. Что удивительно, курс доллара, которым всегда обосновывали свои повышения цен коммерсанты, не меняется уже больше месяца (сейчас за один «зелененький» дают 6300 местных «тугриков»), а чеки за покупки продолжают расти.

Именно борьбой с инфляцией была обоснована последняя денежная реформа, прошедшая в августе 2018 года, когда «сильный боливар» (появился в результате предыдущей деноминации в 2007 году) был заменен на «суверенный», лишившийся сразу целых пяти нулей. Тогда в оборот ввели купюры номиналом в два, пять, десять, двадцать, пятьдесят, сто, двести и пятьсот боливаров. Были еще и монеты, но их практически никто не видел, ведь даже после деноминации купить хоть что-то на полболивара было совершенное невозможно. При этом сама печатать денег стоила совсем не дешево, так как разные партии заказывали на ведущих монетных дворах мира. Видимо чтобы сэкономить, власти в этот раз решили не прибегать к таким затратным мерам и изыскали более дешевую альтернативу.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Новые наличные деньги это, конечно, хорошо, но самую главную проблему с гиперинфляцией они не решают. Хотя правительство уже давно и красиво говорит о необходимости победить безумный рост цен на все товары, но в реальности получается немного. Призывы к активизации производства так и остались в большинстве своем красивыми лозунгами, а значительную часть прилавков занимают продукты, импортированные из-за рубежа.

- Прошлая деноминация делалась с расчетом на то, что инфляция затормозится к концу года, но этого не произошло. Хотя в апреле и мае рост цен немного остановился, но все равно мы находимся среди мировых лидеров по этому показателю, - объяснил «КП» экономист Леонардо Буньяк. - Думаю, что правительству нужно было начать с более действенных мер по выходу из этого гиперинфляционного кризиса, и только потом "резать нули".

Ситуацию обостряют и санкции, введенные США против Венесуэлы, из-за чего у страны серьезно упал нефтяной экспорт, обеспечивающий основной приток иностранной валюты. Одновременно с этим произошли массовые перебои с электричеством, и даже до сих пор по всей Венесуэле (кроме Каракаса) существует график плановых отключений, когда по нескольку часов в день люди оказываются без света. Говорить об экономическом росте в таких условиях весьма затруднительно, да и бороться с инфляцией тоже.

Как же выживают простые люди? Стоя в очередях наслушаешься многих историй, хотя болтать с незнакомцами о деньгах венесуэльцы не любят — вдруг собеседник окажется бандитом, который, узнав о «заначке», выследит незадачливого болтуна до дома и потом ограбит. Однако мое лицо «белого европейца» иногда все -таки внушает людям доверие…

Как оказалось, у значительной части посетителей венесуэльских рынков и супермаркетов, не принадлежащих к состоятельным слоям общества, есть родственники за границей, которые высылают им деньги. Нескончаемые «валютные реки» текут не только из США, но и из соседних Колумбии, Бразилии и других стран Латинской Америки. Те, кто не имеет родных за рубежом, старается или сам уехать в более благополучные страны, или «крутится» как умеет. Можно торговать, меняться с соседями, браться за любую мелкую работу, да и вариант ограбить более богатых соотечественников никто не отменял. Здесь главное выжить, не важно как...

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