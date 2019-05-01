Попытка госпереворота в Венесуэле в очередной раз провалилась

Новости из Боливарианской Республики напоминают «день сурка» - каждый раз, когда речь заходит об очередном «перевороте», «революции» и прочих «громадных политических свершениях», ловишь себя на мысли, что где-то я уже подобное слышал. Вот и в этот раз неудачный госпереворот под руководством Хуана Гуаидо превратилась в фарс, несмотря на разрекламированную в западных СМИ попытку захватить власть.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Все началось ранним утром 30 апреля еще до рассвета, когда председатель Национальной ассамблеи Гуаидо сделал ход конем — появился перед базой ВВС «Карлота» вместе с другим оппозиционным лидером Леопольдо Лопесом, окруженный людьми в военной форме. Тогда видео с самопровозглашенным президентом вызвало шок и этому есть ряд объяснений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706283" frameborder="0"></iframe> Хуан Гуаидо позирует с освобожденным из тюрьмы Леопольдо Лопесом.

Прежде всего причина в Лопесе — основателе партии «Народная воля» и одном из самых известных и авторитетных «борцов с режимом». Впервые выступив против Чавеса в 2000 году, этот неутомимый оппозиционер заработал себе славу несгибаемого политика. В 2015 году Лопеса приговорили более чем к 13 годам тюрьмы за терроризм и убийство, но уже в 2017 году из-за проблем со здоровьем разрешили жить под домашним арестом.

Для Гуаидо фигура Лопеса имеет особое символическое значение. Именно он привел нынешнего лидера оппозиции в большую политику, сформировав вместе с ним партию «Народная воля» и постоянно помогая Гуаидо советами, так что его называют «отцом» самопровозглашенного президента в политике. Поэтому, начиная с момента своего вступления в должность, глава парламента регулярно пытался добиться освобождения Лопеса или хотя бы послабления режима содержания под стражей.

Однако помимо «личных счетов» важным было место и круг участников. В «Карлоте» расположен штаб ВВС, а Гуаидо последние несколько месяцев только и занимался тем, что пытался привлечь на свою сторону военных. Прекрасно понимая, что ждать от "гражданских" сторонников безмерной активности и самопожертвования не стоит, оппозиционеры надеялись получить поддержку хотя бы части силовиков, дабы иметь возможность противостоять чавистам "по-взрослому".

Фото и видео в толпе военных, перешедших «на сторону демократии» да еще и под носом у одной из главных баз минобороны, должно было воодушевить и других солдат и офицеров присоединяться к Гуаидо. План был неплох, но что-то пошло не так…

ВОИНЫ СОЦСЕТЕЙ

Сразу после публикации видео захватило соцсети и мессенджеры. Сторонники председателя парламента начали стекаться к «Карлоте», обозначенной главой парламента как точка сбора. По улицам Каракаса под звуки сирен проносились машины оппозиционеров с флагами и наклейками, из которых доносились крики «свобода» и «узурпатор должен уйти». И все это накладывалось на молчание властей — Николас Мадуро ничего не публиковал в своем любимом «Твиттере» более суток, а другие члены кабинета тоже неохотно давали интервью.

Все это вместе создало впечатление, что скоро «режим падет», Гуаидо с соратниками захватит военную базу и пойдут прямым курсом на президентский дворец Мирафлорес, тем более глава парламента обещал встретить там первомай. В действительности мятежники даже не смогли ворваться в «Карлоту», хотя в ней было не так много военнослужащих. Постояв у ограждений, античависты «вроде бы» проникли на базу, но в реальности предпочли быть благоразумнее.

Соцсети сразу же наводнила непроверенная информация и откровенная ложь. Сначала все СМИ писали, что «Карлота» взята. Потом появились новости, что база оккупирована, но не полностью. Понять, что действительно происходило в столице, было весьма сложно, однако корр. «КП» все-таки смог дозвониться до участников этих событий, которые подтвердили, что обстановка вокруг "Карлоты" хотя и очень напряженная, но все находится под контролем властей. Одновременно силовики пригнали дополнительные подразделения по борьбе с беспорядками, которые начали теснить демонстрантов.

Чуть позже Гуаидо собрал импровизированный митинг на площади Альтамира, которую оппозиционеры любят еще с прошлогодних акций протеста. Там .он выступил перед своими сторонниками, в очередной раз призвав всех на улицы и бороться до победного конца.

В окружении председателя Нацассамблеи, видимо, думала, что власти испугаются "кавалерийского наскока" сторонников Гуаидо, ведь основные антиправительственные акции были назначены не на 30 апреля, а на 1 мая. Там не менее, чависты быстро смогли собраться и дать отпор мятежникам. Практически никто из военных не переметнулся к самозванцу, а министр обороны Падрино Лопес заявил, что «все войсковые части в восьми округах подчиняются своим командирам».

Надежды на массовые манифестации тоже не оправдались, ведь народу хотя и пришло много, но все равно, меньше чем во время акций протеста, поразивших пару месяцев назад Каракас. К тому же чависты стали стягивать своих сторонников к президентскому дворцу, так что что даже в случае успеха оппозиции закрывала ей возможность овладеть Мирафлоресом.

БОЛОТО

В результате всех этих факторов процесс свержения Мадуро «захлебнулся», так как ни одна из сторон не предприняла каких-либо активных действий. Чависты здраво расценили, что можно просто выждать, и ситуация с оппозиционерами "рассосется" сама. Так и получилось. Сначала команда Гуаидо говорила об организованном марше от Альтамиры на Запад без какой-либо конечной цели. В результате, утомленные жарой, многие сочувствующие оппозиции люди просто напросто ушли домой, хотя пара сотен и осталась на ночь на площади.

Да и вообще все демонстрации прошли весьма мирно и спокойно. Сообщают о 69 раненных, правда убитых пока нет. После всех митингов я проехался по местам их проведения и не нашел ничего «предосудительного». Вообще, объезжая Каракас, складывается впечатления, что город умер — не работает ни одно кафе или торговый центр, людей на улице стало заметно меньше, а дорожная ситуация такая, что позволяет гонять по мегаполису как угодно.

Революции не получилось, она увязла в "тине" венесуэльской лени. Напоминанием о прошедших событиях ходят слухи, которые сейчас бродят в соцсетях. До сих пор в Интернете циркулирует множество всяких сплетен про здоровье чавистов. Например, якобы министр обороны увезен в больницу в связи с подозрением на инфаркт. Но такими медийными акциями победить власти не удастся.

А вообще "переворот" прошел по стандартному для Венесуэлы сценарию - яркое событие, которое сразу же привлекает взоры со всего мира, а потом пассивность и отсутствие инициативы, лишившие оппозицию всех шансов на захват власти. Так было и в 2017 году, и 23 января этого года. Так скорее всего, будет и дальше. Поэтому чавистам вряд ли стоит беспокоиться о своем будущем. Такие враги не опасны.

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