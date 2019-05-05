Самопровозглашенный президент Венесуэлы не против вторжения США

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, который провозгласил себя этой зимой президентом Венесуэлы, признал провал госпереворота в стране. «Возможно, причина в том, что нам нужно больше солдат, представителей режима, готовых поддержать это и защитить конституцию», - заявил он в интервью газете The Washington Post.

А на прямой вопрос журналиста о том, что бы он сделал, если бы советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предложил ему план военной интервенции, Гуайдо откровенно ответил следующее: «Дорогой друг, спасибо за всю оказываемую помощь. Спасибо за предложение, мы оценим его, возможно, обсудим в парламенте для решения этого кризиса. Если будет необходимо, мы можем его одобрить».

Какой хороший человек, готовый к оккупации своей страны, не правда ли?

На этом фоне законный президент Николас Мадуро уже призвал военных защищать Венесуэлу от внешнего вторжения: «Военные должны быть готовы защищать страну с оружием в руках, если однажды Североамериканская империя посмеет посягнуть на эту священную землю».

Кстати, о военных планах Вашингтона в отношении Каракаса в марте выяснили пранкеры Вован и Лексус. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, думая, что беседует с президентом Швейцарии Уэли Маурером, уверял, что вторжения не будет.

- Мы этого делать не будем. Если только силы режима не пойдут на какую-то сумасшедшую выходку вроде вооруженного нападения на посольство США. Будет полезно сделать так, чтобы они продолжали испытывать чувство беспокойства. Вот почему, помимо прочего, мы не будем заявлять об этом публично: мол, нет-нет, этого никогда не произойдет. Мы пытаемся заставить нервничать вооруженные силы Венесуэлы, и мы считаем, что это было бы тактической ошибкой давать им безмерные гарантии того, что вооруженных сил США там никогда не будет. Но мы занимаемся совсем другим. А занимаемся мы тем, что вы видите. Финансовое, экономическое, дипломатическое давление, - раскрыл тогда американец карты.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Серхио РОДРИГЕС, политолог-международник (Каракас):

«Он решил пойти ва-банк»

- Слова Гуайдо - это очередная попытка надавать на правительство Мадуро. В Венесуэле очень мало людей, которые действительно поддержали бы военную интервенцию США, да и любой другой державы. Сами жители нашей страны в принципе не склонны к войнам, ведь начиная с освобождения от испанцев Венесуэла не участвовала ни в одной войне. Кроме того, даже если Вашингтон проведет какую-то операцию, то после ухода американцев останется разрушенная страна с фактически принесенным на штыках правительством, а такой власти никто подчиняться не захочет. Думаю, что Гуайдо решил пойти ва-банк. Других вариантов у него фактически нет: военные за ним не пошли, люди устали от бесконечных провалов, да и сами оппозиционеры шепчутся за спиной, что не совсем честно, что партия, набравшая на парламентских выборах минимальный процент, руководит всеми остальными.