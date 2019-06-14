«Химия опыта»: Знаешь дело - делай смело!

Менеджмент плюс компьютер

В холле ДК «Тольяттиазот» в июньскую субботу для защиты своих бизнес-проектов собрались красивые, модные, энергичные люди, которых язык не поворачивается назвать пожилыми. Тем не менее цифры в паспорте свидетельствуют: пенсия не за горами, а кто-то уже получает заработанные выплаты, впрочем, не такие уж большие, чтобы уйти на заслуженный отдых и наслаждаться жизнью. Да и стоит ли спешить на покой, если есть силы на активные действия? Главное, найти точку их приложения и суметь составить конкуренцию более молодому поколению. Сложно? Пожалуй. Но возможно! Это решили доказать тольяттинские химики, одновременно с государственной пенсионной реформой запустив собственную уникальную программу «Химия опыта». ПАО «Тольяттиазот» - крупнейший производитель аммиака в России - инициировал ее специально для развития персональных и профессиональных навыков людей предпенсионного возраста, предварительно в ходе опроса определив их потребности в новых знаниях. В результате на свет появилась пилотная программа, в которой приняли участие 47 человек в возрасте от 45 лет и старше. У каждого - своя мотивация к «прокачке» собственного багажа. Четыре месяца мужчины и женщины вечерами и по выходным занимались английским языком, осваивали компьютерную премудрость, постигали основы менеджмента и предпринимательства. А семь мастер-классов приглашенных экспертов в разных отраслях смогли посетить не только участники программы, но и все заинтересованные горожане.

Ниш достаточно

Время пролетело незаметно, но не бесполезно: по окончании программы каждый участник представил проект - бизнес-план возможного дела либо карьерное портфолио. Многие решили организовать совместный бизнес, увидев сильные стороны друг друга и поняв, как их совместить для обоюдного блага. Например, Елена Власова в партнерстве с Надеждой Лычангиной решили открыть мини-ателье по пошиву танцевальных костюмов - спрос на них в Тольятти огромный, тогда как предложений практически нет.

- Я сама занималась фламенко, сейчас танцую танго - приходится все костюмы для выступлений себе и коллективу шить собственноручно, потому что купить их просто негде, - объясняет выбор Елена Власова. - На первых порах могу шить костюмы сама, потом можно будет взять в штат несколько швей. Мой сын-программист поможет сделать мобильное приложение для подбора костюмов и аксессуаров. В качестве дополнительных услуг наше ателье предложит бесплатную химчистку и ремонт костюмов в течение года.

А супруги Ярцевы решили организовать небольшую домашнюю кондитерскую. Елена Ивановна всю жизнь трудилась в общепите, работала на кондитерской фабрике - ей ли не знать секретов вкусной выпечки?

- Для своих детей и внуков я пеку торты сама - они их обожают, - говорит Елена Ярцева. - Мы проанализировали предложения по кондитерской продукции в Тольятти и поняли, что при всем изобилии готовых промышленных тортов разнообразия-то особо и нет. Кому же не хочется побаловать свою семью чем-то особенным - натуральным, красивым и вкусным? А муж обеспечит доставку.

Защита проектов прошла на "отлично"! Фото: ТОАЗ.

Центр психологического консультирования, организация пассажирских экскурсионных перевозок, круглогодичное выращивание клубники, мастерская по ремонту бытовой техники - все эти бизнес-идеи участники программы презентовали экспертному жюри. Судя по экономическим выкладкам, обучение прошло не зря: тольяттинцы не только поверили в свои возможности, но и точно рассчитали будущий успех.

По итогам программы все участники получили сертификаты и памятные подарки, а также рекомендации кураторов и экспертов проекта. Авторы одной из представленных бизнес-идей получили приглашение о сотрудничестве от технопарка «Жигулевская долина».

- Запуская программу «Химия опыта», мы надеялись на позитивные изменения в жизни людей, которые примут в ней участие, - отметила заместитель генерального директора, директор по связям с общественностью и госорганами ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко. - И полученный позитивный настрой, общение - уже достойный результат. Еще важнее, что они приобрели знания, которые помогут им в дальнейшей профессиональной или личной жизни. Мы уверены, что проекты, которые мы сегодня увидели, удастся реализовать, и будем с интересом следить за ними.

Кстати, выпускникам «Химии опыта» ничто не мешает поучаствовать еще в одном проекте Тольяттиазота - «Химия добра». Наличие социальной составляющей в бизнесе может принести грант от предприятия - до 400 тысяч рублей. Вот и стартовый капитал!

Формула успеха: опыт плюс актуальные знания. И, конечно, молодость души!