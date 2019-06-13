У Олега Меньшикова пыталась отсудить квартиру ее бывшая хозяйка

В центре имущественного скандала оказался худрук театра им.Ермоловой. В Сети снова появилась информация, что 58-летний Меньшиков может лишиться жилья площадью 171 квадратный метр в центре Москвы. Многие поклонники Олега Меньшикова испугались, что его попросят с вещами на выход.

Меньшиков зарегистрирован в квартире на Фрунзенской набережной. Но, скорее всего, у него есть и другая недвижимость. Во всяком случае, у него пытались отсудить квартиру, которую Олег Евгеньевич купил еще в 2005 году.

Спустя много лет свои права на жилье заявила бывшая владелица Светлана Савицкая. Квартиру она приобрела, будучи в браке. Развод был оформлен в 1998 году. Не так давно Светлана узнала о смерти бывшего мужа, который, по ее мнению, до самой смерти оставался хозяином спорной квартиры. После разрыва они почему-то не стали делить имущество.

И теперь, после смерти экс-супруга, женщина вспомнила, что тоже являлась совладелицей квартиры, которую ее бывший муж, судя по всему, и продал Меньшикову. Савицкая обратилась в суд, чтобы признать договор купли-продажи недействительным и вернуть половину жилплощадии.

Тяжба из-за апартаментов, которые Меньшиков купил четырнадцать лет назад, тянулась полгода. В итоге, суд встал на сторону актера. Савицкой в удовлетворении иска отказали.

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