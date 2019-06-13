2019-06-13T18:10:12+03:00
Политика

Серую зону под Донецком занимает «королевская» пехота

В ДНР, впрочем, успехи Киева опровергают
Александр КОЦ@sashakots
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В Донецке «наступления» ВСУ под Марьинкой не заметили.В Донецке «наступления» ВСУ под Марьинкой не заметили.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Густая «зеленка» и полуразрушенные строения. Бойцы 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила (в простонародье - «королевской») ловко пробираются по своим позициям, не забывая хорошо выглядеть в кадре. Зафиксировать громкий успех украинских войск специально приехала съемочная группа из Киева.

Пехотинцы на передовой на голубом глазу рассказывают журналисту, что буквально ночью продвинулись вперед, на окраину Марьинки. И теперь стоят вплотную к Донецку, к поселку Трудовские, что всего в 50 метрах от переднего края. При этом камера выхватывает основательные укрепления из мешков с песком и длинные окопы. Надо полагать, фортификацию возвели прямо с утра, до завтрака.

- Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть свою глубину от местного населения, - пояснил пресс-офицер бригады Назар Ильницкий. - Отсюда также лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия.

При этом, Ильницкого не смущает, что «свою глубину» они придвинули к мирному населению со стороны ДНР, нарушив при этом Минские соглашения и демилитаризованный статус «серой зоны». Впрочем, в Донецке «наступления» противника не заметили.

- То, что вооруженные формирования Украины усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю — это так. Продвижение их вглубь Марьинки - нет, - отрезал замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Американцы переименовали Kiev

Очередную победу над советско-имперским наследием одержала Украина в... совете США по географическим названиям. Где же еще решать судьбоносный вопрос об изменении написания топонима «Киев» в международной базе. Теперь вместо Kiev весь цивилизованный мир, использующий латиницу, обязан писать Kyiv.

И на ряду с декоммунизацией и дерусификацией страны, эта перемога войдет в анналы украинской истории. «Остаточне прощавай», - сказал бы Петр Порошенко, будь он еще президентом. Но вместо этого осторожно констатировал: «Мы одержали еще одну победу, за которую боролись последние 5 лет. Призываю украинцев по всему миру продолжать давление, чтобы официальное название столицы Украины было исправлено и за пределами США». И киевляне, вернее куивляне, в Сети довольны: «Теперь-то заживем!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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