В Москве появилась почасовая аренда детских колясок

Компания «Рушеринг» получила кредит от МСП Банка под льготные 8,5% годовых. Соглашение об этом стороны подписали на форуме в Санкт-Петербурге. Деньги выданы на создание автоматизированных пунктов выдачи техники на территории прогулочных и парковых зон. Инновационная идея компании - шеринг детских колясок. Поедет ли эта бизнес-идея? Это мы обсудили в открытой студии «КП» на ПМЭФ-2019.

КАК КАРШЕРИНГ - НО ДЛЯ ДЕТЕЙ

- Это первый подобный сервис в мире. За неделю до форума мы разместили в тестовом режиме 15 колясок в парке Коломенское. Увидели феноменальный спрос. Огромное количество родителей с детьми подходят, дети забираются в эти коляски еще до старта аренды, и родителям приходится их брать, - говорит Константин Манцуров, руководитель проекта «Рушеринг».

Суть почасовой аренды такая же, как и в набирающем популярность каршеринге (уже пять тысяч машин в столице). Есть базовые станции, где стоят коляски. Есть мобильное приложение, которое считывает QR-код и берет плату за аренду. Вернуть коляску можно на любой базовой станции.

- В частности, в Коломенском люди брали коляски на центральном входе, доходили до причала, оставляли их там, садились на корабль и плыли дальше по реке, - объясняет удобство Манцуров.

В планах компании разместить коляски в других парках Москвы (всего 150-200 штук). А затем выйти и в другие регионы - например, в Сочи.

ПАССИОНАРНОСТЬ + ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

В МСП Банке бизнес-идею Манцурова поддержали. Увидели в ней потенциал.

- Наличие пассионарных предпринимателей - это будущее развития малого и среднего предпринимательства, - говорит Дмитрий Голованов, председатель правления МСП Банка. - В этом проекте есть инновации, спортивный образ жизни и социальная направленность. Но, естественно, перед выдачей кредита мы провели серьезный анализ финансовой модели и потенциал возврата средств. Ребята смогли доказать нам, что они в состоянии реализовать эту модель, а мы убедились, что у них большой потенциал.

По словам Голованова, малый и средний бизнес в банке планируют развивать за счет поддержки активных предпринимателей. Как молодых, так и тех, кто находится в «серебряном возрасте». У первых много энергии, но мало опыта. А у вторых - наоборот: энергии меньше, зато есть богатый жизненный опыт.

ФРАНШИЗА + БИЗНЕС-НАВИГАТОР

Выдача кредитов начинающим предпринимателям - очень сложный процесс. Чтобы оценить перспективность идеи, нужно провести серьезный анализ. А на это требуются ресурсы. Чтобы ускорить процесс принятия кредитных решений, в банке используют технологии, заложенные в портале «Бизнес-навигатор МСП».

- Он помогает предпринимателям зряче посмотреть на будущее той идеи, которую те развивают, - объясняет Голованов. - Вместе с Российской ассоциацией франчайзинга мы разработали специальный кредитный продукт. Он базируется на бизнес-плане, разработанном с помощью портала «Бизнес-навигатор МСП», и одной из 83 франшиз, которые уже зашиты в него. Можем предоставить до пяти миллионов рублей на 36 месяцев. Ставка - от 8,5% годовых. В чем смысл? Это экспресс-принятие решения. Такая вещь хорошо подходит для развития городской среды.

При этом в банке, ориентированном на поддержку начинающих предпринимателей, помогают не только деньгами, но и советом.

- Когда люди начинают работать с банками, появляется больше ответственности. Уже не только перед собой, но и перед третьими лицами. Поэтому наши практики и советы в значительной степени помогают организовать бизнес, а иногда даже отказаться от первоначальной идеи, - говорит Голованов.

- Нам, молодым предпринимателям, всегда важно, когда большие банки и их высокопрофессиональные сотрудники не отказывают, а помогают и направляют. Это очень приятно, - подтверждает Манцуров.