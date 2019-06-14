Почему важно соответствовать ФЗ-152 о хранении данных?

В связи с постоянным ужесточением российского законодательства пользователям необходима облачная инфраструктура, построенная в соответствии с новыми требованиями к защите персональных данных. «КП» рассказывает, как соответствовать этим параметрам и почему это важно.

Как определяются требования

Для каждого уровня защищенности предписаны свои требования к организации защиты персональных данных. В свою очередь, эти требования варьируются в зависимости от типа угроз, актуальных для каждой отдельной информационной системы, а также от того, подключена ли система к интернету.

Угрозы могут быть самыми разными: например, обусловленные недекларируемыми или недокументированными возможностями в системном программном обеспечении.

Приведем конкретный пример: чтобы минимизировать риск блокировки своего веб-сайта в России, иностранным компаниям рекомендуется сначала оценить, соответствуют ли их действия критериям, направленным против нашей страны. Если есть явные доказательства того, что это так, компании необходимо не только хранить личные данные российских граждан на серверах в России, но и соблюдать другие требования законодательства о персональных данных, а также быть готовым к эффективному сотрудничеству с Роскомнадзором.

Выбираем надежность

Рассмотрим на конкретном примере – как соблюдает законодательство сервис VPS.house. В первую очередь компания предоставляет инфраструктуру, построенную в соответствии с новыми требованиями к защите персональных данных.

Серверное оборудование VPS.house располагается на территории собственного современного дата-центра категории надежности Tier III компании-партнера МедиаСофт. Спроектированный с высоким уровнем резервирования N+1, он обеспечивает непрерывность размещаемых ресурсов на уровне 99,98% и полностью соответствует современным требованиям по обеспечению надежности и качеству предоставления услуг связи.

Предлагается ряд решений и преимущества: размещение оборудования в соответствии со всеми требованиями ФЗ, а также возможность интеграции инструментов архитектуры решений.

Подтвержденное качество

Все доступные серверы VPS.house обладают тремя основными и двумя резервными независимыми каналами подключения к магистральным узлам связи М9 и М10 пропускной способностью 10 ГБ/с каждый. А любую инфраструктуру можно прямым подключением привязать к геораспределенной сети фильтрации DDoS-атак мощностью до 1000 Гбит/с.

Сами каналы передачи данных надежно защищены двумя независимыми линиями электропитания по 0,5 МВт, что позволяет произвести переключение между вводами менее чем за 1 секунду. Решение соответствует энергообеспечению первой категории и гарантирует надежность и отказоустойчивость вашей системы.

Все оборудование также подключено к источнику бесперебойного питания на базе решения APC и двумя резервными дизель-генераторами с системами автоматического запуска. За регуляцию воздуха отвечают три независимые системы охлаждения, а также система обеспечения влажности.

Спасти данные пользователя от происшествий призвана установленная система пожарной сигнализации раннего реагирования и система газового пожаротушения (которая распыляет хладон в случае возгорания).

В целом все пространство дата-центра контролируется четырехуровневой системой доступа к оборудованию, а также службой видеонаблюдения по всему периметру территории ЦОДа. За безопасность также отвечают охранники, которые круглосуточно мониторят периметр.

Можно констатировать, что сервис VPS.house зарекомендовал себя давно как надежный поставщик высококачественных сервисов 24x7, оборудование которого соответствует условиям ФЗ-152 о хранении данных. Системы создаются сотрудниками с более чем 10-летним опытом, обеспечивается круглосуточная безопасность, соблюдаются общемировые стандарты качества организации дата-центра.