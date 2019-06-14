Выбираем конфигурацию облака под ваши задачи

Каждый пользователь выбирает сервер под задачи своего конкретного проекта. Но как определить текущие планы и подобрать идеальный вариант? «КП» делится советами по выбору конфигурации облачного сервера.

Конфигурация виртуальной машины – это процесс создания и назначения аппаратных, программных, сетевых, периферийных устройств и других ресурсов для облачного сервера. Обычно она выполняется автоматически через гипервизор (программой или аппаратной схемой) или вручную администратором при создании нового проекта.

Как правило, конфигурация облачного сервера разработана с учетом базовых требований и емкости физической машины хоста. Она назначается с обоснованными ресурсами, которые могут быть масштабированы во время выполнения гипервизором. Атрибуты конфигурации виртуальной машины включают, но не ограничиваются такими параметрами, как распределение центрального процессора, памяти, настройка периферийного устройства, адаптера связи и портов, а также другими данными.

Выберите свой вариант

Например, в сервисе VPS.house доступны два вида конфигураций: для отличной или экстремальной производительности. В первом случае конфигурации подобраны с оптимальным распределением ресурсов по процессору и оперативной памяти. Они подойдут для решения большинства задач, не требующих специфического профиля нагрузки. Например, веб-хостинга, хостинга баз данных и других.

Если говорить о конкретных цифрах, то для обеспечения отличной производительности используются новые процессоры Intel Xeon серии E5 и Gold, частота которых не менее 2 ГГц. Что касается оперативной памяти, для них сразу же заявлена гарантированная поддержка модулей DDR4, а частота составляет не менее 2400 МГц.

А виртуальный сервер в линейке экстремальной производительности – это не просто другая модель процессора, это совершенно иное серверное оборудование. Оно современное и мощное, специально подобранное для достижения максимальной производительности при любой конфигурации виртуального сервера.

Такой VPS-сервер будет быстрее по всем параметрам многих аналогичных физических! Он оптимизирован для нагрузок, требующих производительности и скорости вычислений на CPU. Например, для задач машинного обучения, высокопроизводительных вычислений, многопользовательских игр.

Во втором варианте уже используются процессоры Intel Xeon серии E5 и W, частота которых не менее 3,7 ГГц. А частота оперативной памяти составляет уже не менее 2666 МГц.

Вывод

Сервер VPS.house дает пользователю выбор и возможность определиться с целями, которых он желает добиться, – будет ли это работа с обыденными задачами или потребуется высокая производительность. Как бы то ни было, клиенту сервиса не нужно выбирать инфраструктуру из готовых планов и переплачивать за ресурсы, которые ему не потребуются.

В любом случае после создания сервера в личном кабинете пользователь сможет легко заменить любой параметр в автоматическом режиме. Процесс модификации займет не более 5 минут с сохранением абсолютно всех данных и настроек.

В заключение к вышесказанному можно отметить, что облачные вычисления экономят деньги клиенты уже на этапе выбора ресурсов для реализации его собственных задач. Да и вообще наличие ценных данных под рукой в нужное время может сэкономить деньги, устраняя необходимость в дорогостоящих поездках, оптимизируя трудоемкие сетевые задачи или помогая руководителям быстро принимать решения о деловых операциях. Все это может быть частью того, как современные сервисы облачных вычислений окупают себя и со временем еще больше.