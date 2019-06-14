Европейский сервис на родном берегу

Чистое море, золотистые пески, приятный климат и полноценный «all inclusive» - об этом мечтают все, кто томится в душных офисах. Планируя отпуск, многие жители России выбирают путешествия за бугром, игнорируя юг страны. На протяжении десятилетий Анапу считают детской здравницей, где возможен отдых исключительно семейный и потому весьма ограниченный. Но скоро новый курортный район Miracleon перевернет представление туристов об этом городе на побережье.

То, что готовится, пожалуй, и сравнить не с чем - аналогов в стране точно не сыщешь. 45 гектаров территории, на которой расположатся сеть отелей, работающих исключительно по системе «все включено», туробъекты собственный рынок, бассейны с площадью более 7000 квадратных метров и даже смотровая площадка.

Этот "узел" поможет распределить потоки туристов из отелей и ребятни, что отдыхают в детском лагере. Фото: miracleon.ru

Для тех, кто предпочитает отпуск культурный, на территории построят большой концертный зал, а для туристов, предпочитающих познакомиться с гастрономическими изысками, создадут единую сеть ресторанов.

Особой гордостью станет полуторакилометровая линия пляжа с собственной набережной, которую от гостиниц и детского санатория отделяют природные песчаные дюны и барханы.

Особой гордостью станет полуторакилометровая линия пляжа с собственной набережной. Фото: miracleon.ru

А вдоль пляжа появится двухкилометровый прогулочный маршрут «Инфинити». Его разделят на места для активного и пассивного отдыха, создадут детские зоны. Путешественники смогут здесь гулять, загорать, устраивать пикники, кататься на велосипедах, смотреть концерты - главное, надо будет запастись фантазией, продумывая свой досуг.

А вдоль пляжа появится двухкилометровый прогулочный маршрут «Инфинити». Фото: miracleon.ru

По замыслу создателей новый курортный район должен показать жителям России, что в стране есть где отдохнуть, а главное с комфортом. Сегодня, если нам хочется европейского гостеприимства на высоте, то мы едем на курорты Красной Поляны, у моря полноценный отдых предоставит Miracleon.

Название у курорта необычное, но символичное. Исторически Витязево являлось местом поселения греков, поэтому и сейчас здесь можно встретить множество греческих названий. Название курортного района появилось в результате необычного симбиоза двух слов - английского miracle, что в переводе означает «чудо», и Ираклион - портовый город на острове Крит, который круглый год манит к себе тысячи туристов.

Сам же Miracleon станет мостом между городами Европы. На одной территории соберут все самое лучшее от мировых культур и курортов. Природа одарила Анапу прекрасным мягким климатом. Для райского отпуска не хватает лишь системы «все включено», замкнутого безопасного для детей пространства, но и набор развлечений для всей семьи.

Погрузиться в такую же расслабляющую атмосферу, как в Европе, можно будет и в городе-столице курорта Mira. Фото: miracleon.ru

Бутик-отели, узкие улочки, камерные дворики, площади и озелененные балконы - именно этим знаменит любой приморский европейский городок. Погрузиться в такую же расслабляющую атмосферу можно будет и в городе-столице курорта Mira, просто выйдя из номера своего отеля.

Кстати, что важно, для путешественников запустили единый центр дополнительного досуга Miracleon. Это отдельный сервис, который позволит туристам решить любой вопрос за рамками системы «all in clusive»: забронировать стол в одном из заведений, заказать трансфер, оформить номер ко дню рождения или организовать свадьбу.

Новый курортный район Miracleon перевернет представление туристов об Анапе. Фото: miracleon.ru

Детский лагерь «Жемчужина России», а также все действующие отели сети уже являются частью курорта. Загородный отдых на море можно устроить в отеле «Дача del sol». Вариант активного отдыха у большого бассейна с караоке и вечеринками возможен в лофт-отеле Beton Brut, а семейный отпуск с насыщенной анимационной программой для детей - в отеле Fioleto.

Позже в масштабный проект добавятся еще два отеля, строительство которых сейчас ведется, - Great Eight и FЮNF (открытие запланировано в 2021 и 2022 году соответственно).

Проект рассчитан на 10 лет. Площадь курорта составит 500 тысяч квадратных метров. Будет создано более 5000 рабочих мест. На курорте появится более 25 гостиниц, в общей сложности на 3250 номеров.

Позже в масштабный проект добавятся еще два отеля, строительство которых сейчас ведется, - Great Eight и FЮNF. Фото: miracleon.ru

Словом, когда полноценный отдых возможен под боком, идея с поездкой в заграничные страны с многочасовыми перелетами отпадает сама собой. Уж лучше в отпуск на родном берегу!

Курорт Miracleon

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