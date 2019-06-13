Открытие ученых: революционеры рождаются из «свинтусов»

На рабочем столе самого известного в мире ученого - Альберта Эйнштейна, всегда царил бардак. Когда великому физику говорили, что неплохо бы навести порядок в кабинете, он отвечал: «Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то о чем тогда говорит пустой стол?»

Все мы, конечно, уважаем Эйнштейна и его теорию относительности (хотя ничего в ней не понимаем). Однако, то что позволено Юпитеру, не позволено быку. И если собственный ребенок ответит вам в духе Эйнштейна на просьбу убрать срач в комнате, то рука невольно потянется к ремню. А как же иначе? Ведь нас учили, что большие проблемы начинаются с мелочей. Сегодня у него носки раскиданы по полу, завтра не застелена кровать, а затем и вся жизнь покатится под откос...

Но не спешите применять карательные меры! Исследования ученых показали, что не во всех случаях бардак надо выжигать каленым железом.

Группа психологов из Университета Миннесоты под руководством Кэтлин Вохс рассудила: раз хаос и порядок изначально свойственны природе, то возможно каждая среда идеально подходит для определенных видов деятельности. Эта теория получила экспериментальное подтверждение.

Эксперимент №1: Здоровый образ жизни и благие поступки

Описание опыта:

Чтобы понять, как окружающая обстановка влияет на умонастроение людей, ученые проводили тесты в двух комнатах: в одной царил идеальный порядок, а в другой они устроили рукотворный бедлам. В каждую их них запускали по большой группе студентов, юноши и девушки не знали о цели эксперимента и по официальной версии должны были заполнять вопросники совсем не связанные с темой исследования. За эту работу им причиталось символическое вознаграждение в 3 евро. На выходе из комнат студенты, во-первых, могли выбрать в качестве бонуса яблоко или шоколадный батончик. А во-вторых пожертвовать немного денег на благотворительность: собирались пожертвования на игрушки и книги нуждающимся детям.

Результат:

Выяснилось, что ребята, которые работали в идеально убранной аудитории, пожертвовали вдвое больше денег, чем их сверстники занимавшие «свалку» (3,19 евро против 1,29 - то есть «аккуратисты» даже докладывали деньги из своего кармана!). А кроме того, окружающая обстановка накладывала отпечаток на поведение студентов. Так 67 процентов молодых людей, занимавшихся в аудитории «высокой культуры быта», предпочли взять яблоко, а не «вредную» шоколадку. Те, кто работал в обстановке бардака, брали яблоко только в 20 процентах случаев.

Комментарий:

- Хорошая культурная обстановка в большей степени формирует одобряемое обществом поведением, - говорит ведущий автор исследования Кэтлин Вохс. - В частности, это выбор в пользу здорового питания и активная финансовая поддержка благотворительных организаций.

А хаос порождает хаос в полном соответствии с теорией разбитых окон. Она гласит, что маленькое нарушение норм это катализатор асоциального поведения в целом. Например, если в доме разбито одно окно и никто не озаботился ремонтом, то вскоре в здании не останется ни одного целого окна.

Эксперимент №2: хаос - основа творчества

Описание опыта:

Психологи разделили 48 студентов на две группы. Ребятам дали творческое задание: они должны были придумать новое применение для теннисных шариков. Каждая идея оценивалась по 3-балльной шкале, где 1 присваивалось самому банальному предложению, а 3 - наиболее креативному. Естественно, одна группа ребят заняла апартаменты, где только что навели марафет, а вторую разместили в «свинарнике».

Результат: И по количеству и по качеству идей безоговорочную победу одержали студенты, творившие в обстановке бардака.

Комментарий:

- Как мы и ожидали, креативные идеи плохо рождаются в стерильной обстановке. Она способствует умонастроению, которое основано на обычаях и правилах, - констатируют исследователи. - Зато беспорядок стимулирует творчество, потому что вдохновляет на разрыв с традицией, условностями и преодоление привычного хода мыслей.

Эксперимент №3: Мы ждем перемен!

Описание опыта:

В этом эксперименте участвовало 188 человек. Им объяснили, что соседней забегаловке надо помочь с позиционированием нового напитка - фруктового коктейля. Его преимущество в том, что он полезный, оздоравливающий и витаминный. Надо было определиться, как его подавать посетителям: как «Классику» или как «Новинку» Таким хитрым способом ученые хотели выяснить существует ли связь между окружающей обстановкой и запросом на перемены или склонность к консерватизму (если вокруг покой и порядок).

Результат: Оказалось, что пребывание в бардаке формирует стремление к революционным настроениям. Люди, размышлявшие над слоганом в обстановке бедлама склонялись к «Новинке», а те, кого окружали чистота и порядок голосовали за «Классику». Впрочем, это не новость для тех, кто заслушивался песней Виктора Цоя «Мы ждем перемен!», написанной в кочегарке.

Комментарий:

Психологи пришли к выводу, что бедлам стимулирует желание испытать что-то новое. А «казарменный» порядок поощряет консерватизм.

ИТОГО

Сам по себе бардак или образцовый порядок в комнате не являются злом или добродетелью. И то и другое естественные состояния для человека и могут приносить пользу. А если ваш отпрыск развел у себя невероятных масштабов срач, и сделать с этим вы ничего не можете - не убивайтесь слишком сильно! Говорите всем, что так вы развиваете творческие способности ребенка.