Выбираем футболки для спорта: 5 критериев качества

В ближайшее время эксперты проверят женские футболки для занятий спортом самых популярных торговых марок. Мы узнаем, соответствует ли заявленный материал реальному составу и насколько футболки комфортны и удобны для занятий спортом. А пока развенчиваем самые популярные мифы и подсказываем главные критерии качества.

Миф №1. Натуральное - лучше

Когда много и активно занимаешься, потоотделение в разы повышается. Разумеется, тренировка в мокрой одежде может приносить дискомфорт. Казалось бы, лучший «впитывальщик» - это хлопок.

- Современные синтетические материалы, которые используются для производства спортивной одежды, зачастую имеют специальную перфорацию, поэтому прекрасно дышат и, отводя от тела излишнюю влагу, сами при этом практически не промокают, - пояснила Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества. - Но изделия для профессионального занятия спортом, выполненные из качественных синтетических тканей, могут стоить дороже более дешевых аналогов.

Миф №2. Синтетика всегда искусственная

Для пошива спортивной одежды применяются искусственные и синтетические материалы. Многие ошибочно называют синтетикой всё, кроме хлопка, льна, шелка и шерсти. На самом деле и искусственные, и синтетические волокна относятся к химическим (это большой класс материалов, получаемых из природных и синтетических органических полимеров).

* Искусственные волокна производят из природных видов сырья растительного происхождения (например, целлюлозы) путем их искусственной переработки. Свойства искусственных волокон очень похожи на свойства натуральных. К таким волокнам, например, относят вискозу: легкие вещи из этого материала можно смело носить и летом как альтернативу натуральным тканям.

* Синтетические волокна получают из продуктов переработки нефти, угля и природного газа с помощью химического синтеза. Их объединяют общим понятием «химические волокна» или «синтетические волокна». Наиболее популярные названия, которые у всех на слуху, – это «полиэстер», «полиамид», «акрил», «эластан».

Для пошива спортивной одежды применяются искусственные и синтетические материалы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КСТАТИ

Главные критерии хорошей спортивной одежды

1. Ткань - равномерная

Растяните ткань на свету – она должна пропускать свет равномерно. Если этого не происходит, значит, ткань не лучшего качества.

2. Швы — крепкие

Швы должны быть ровными, нитки не должны торчать. Проверьте швы на прочность: с усилием растяните ткань по шву.

3. Пошив — равномерный

Эксперты Роскачества советуют проверить спортивную майку на симметричность пошива. Для этого сложите ее пополам рукав к рукаву. И сравнить обе части на соответствие по форме и размеру.

4. Полная информация

Ярлычки на внутренней стороне футболки должны содержать информацию о составе ткани, стране производства, правила по уходу за изделием и размер.

5. Размер в размер

Важно подбирать одежду для тренировок именно в нужный размер. Узкая одежда будет сковывать движения. Широкая одежда может приносить дискомфорт при резких движениях, обматываясь вокруг вас.

ВАЖНО

Одежда из натуральных тканей после первой стирки может сесть. Усадка может варьироваться до 5% от исходного размера.