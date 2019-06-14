2019-06-14T02:26:04+03:00
Звезды

«Пора включать голову»: Дмитрий Шепелев рассказал, как наказал 6-летнего сына Жанны Фриске

Телеведущий отчаялся приучить Платона к порядку
Ирина СУХАНОВА
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В Инстаграме Дмитрий признался, что ему не удается быть строгим отцом. Фото: кадр видео.В Инстаграме Дмитрий признался, что ему не удается быть строгим отцом. Фото: кадр видео.
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Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон недавно отметил 6-летие. Телеведущий уже выбирает школу для своего наследника, о чем он как-то сообщил поклонникам в соцсетях. Вопросы воспитания очень волнуют 36-летнего отца. И один из них – как наказывать ребенка. В Инстаграме Дмитрий признался, что ему не удается быть строгим отцом – он всячески потакает своему наследнику. На днях Шепелев попытался наказать ребенка. О том, что из этого получилось, он рассказал на своей страничке.

- Слушайте, как вы наказываете детей, чтобы они слушались? Я всегда был мягким отцом, даже чересчур, - признался Дмитрий. - Ну, раскрасил ребенок пол фломастерами, и ладно, давай сфотографирую, потом посмеемся. Но ребенок взрослеет и вместе с ним взрослеют шалости. Вот из последнего: "Папа, мы тут напИсали в ванную..." Смеюсь, но выдаю перчатки, тряпку — убирайте раз так. Или вот еще. Я прошу не бегать после сказки на ночь. Потому что потом начинаются прятки под кроватью, а потом "посиди со мной еще", "ой, мне страшно", "ой, не могу заснуть". Поэтому, кто встал — тому штраф — день без сладкого. Самое строгое, что я когда либо делал — это три дня без сладкого и без мультфильмов. И что вы думаете — не работает, потому что папа добрый, папа все простит.

Шепелев не скрывает, что ему хотелось бы быть более жестким с Платоном и приучить его к порядку. Но он не знает, какие методы воспитания выбрать.

- И вот что мне делать? Я ведь понимаю, помню по себе, детство самое сладкое время для шалостей. Но ведь и голову пора включать, чай уже 6 лет! Короче, как быть строгим, расставить границы и оставаться при этом другом? Вот вы что делаете? Только не говорите, что бьете, - написал телеведущий.

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон недавно отметил 6-летие. Фото: Инстаграм.

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон недавно отметил 6-летие. Фото: Инстаграм.

Возможно, подсказать правильные методы воспитания могла бы бабушка Платона – мама покойной Жанны Фриске. Ольга Копылова вырастила двух дочерей, так что у нее богатый опыт. Да и самого Платона она растила до двух лет, пока Дмитрий не забрал малыша. Телеведущий по-прежнему не дает сыну видеться с родителями своей гражданской жены. Поэтому ему приходится самому, путем проб и ошибок, искать собственные способы воздействия на ребенка.

Воспитывать Платона Дмитрию помогают няня и любимая женщина Екатерина Тулупова. Новой избраннице Шепелева 36 лет, она родом из Владивостока. В Москве девушка закончила вуз и стала дизайнером. Несколько лет назад Екатерина организовала женский клуб «Деловые завтраки». От предыдущего брака у неё есть 6-летняя дочь Лада. Девочка ровесница Платона, и, видимо, это во многом сблизило Шепелева и Тулупову. Кроме того, Дмитрий и Екатерина и сами ровесники, у них много общего. Например, любовь к Италии: Тулупова закончила Миланские курсы дизайна. Последние два года Шепелев предпочитает вывозить Платона на море именно в Италию. Прошлым летом телеведущий снял большую виллу с бассейном в Тоскане. На летних отпускных снимках, которые появлялись в его Инстаграме, рядом с Платоном нетрудно заметить девочку - видимо, дочь Екатерины Тулуповой.

tulupovatulupova
Новый столичный сезон, Привет!
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Напомним, Жанны Фриске не стало четыре года назад. Певица боролась с онкологией - у неё была неоперабельная опухоль мозга. Рак у звезды обнаружили вскоре после того, как она родила сына Платона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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