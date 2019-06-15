Бразильцы вышли на улицы против пенсионной реформы Болсонару

Практически вся жизнь в тропической Бразилии в эту пятницу была парализована, ведь улицы были запружены толпами людей с требованиями к властям свернуть реформы в социальной сфере. В городах не работали ни магазины, ни рестораны, ни школы, вся страна превратилась в один большой митинг.

ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ

Всеобщая забастовка была организована по призыву местных профсоюзов, основным требованием которых является отмена пенсионной реформы, обсуждаемой сейчас в бразильском парламенте. Кроме того люди настаивали на сохранении бюджетных расходов на образование и принятие новой программы для обеспечения экономического роста.

По оценкам профсоюзов, на улицы в этот раз вышли около 45 миллионов человек в 200 городах практически во всех штатах. Хотя нынешние протесты менее многочисленные, чем майские манифестации, но представители профсоюзов считают, что добились своей цели и призывают усилить давление на власти.

Демонстрант делает селфи на фоне полицейскихФото: REUTERS

В Рио-де-Жанейро полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, а в Порту Алегри правоохранители задержали 54 человека.

Основная проблема в реформе заключается в повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 62 лет для женщин. Кроме того, изменения предусматривают рост размера социальных выплат, отчисляемых работникам из своей зарплаты. Согласно действующему законодательству, бразильцы могут уйти на заслуженный отдых после 30-35 лет работы, ориентировочно в возрасте 50-55 лет.

Правительство Жаира Болсонару старается не замечать акции протеста. Власти утверждают, что изменения в области соцобеспечения необходимы, чтобы сэкономить 260 миллиардов долларов и спасти бюджет от банкротства.

Митинг в Рио-де-ЖанейроФото: REUTERS

Это уже не первая попытка изменить существующую пенсионную систему Бразилии. Прошлый президент Мишел Темер тоже представил свой вариант закона, который был вынесен на голосование, однако в итоге так и остался на бумаге. На сегодняшний день проект реформы находится на рассмотрении профильной комиссии нижней палаты парламента.

Многие считают, что все манифестации направлены не только против изменений в области пенсий, но и лично против главы государства.Фото: REUTERS

ПОД УДАРОМ БОЛСОНАРУ

Удивительно, но Болсонару никогда не скрывал своего желания провести эту реформу, ведь она являлась одним из ключевых пунктов его политической программы. Впрочем, многие считают, что все манифестации направлены не только против изменений в области пенсий, но и лично против главы государства. Еще с самого начала предвыборной кампании президент столкнулся с резким противодействием различных социальных групп. Например, против него бастовали и женщины, недовольные сексистскими высказываниями главы государства, и индейцы из Амазонки, требующие прекратить расширение добычи полезных ископаемых в тропических лесах, а в мае тысячи бразильцев на улицах высказали свое отрицательное мнение в отношении планируемой реформы образования.

По оценкам профсоюзов, на улицы в этот раз вышли около 45 миллионов человек в 200 городахФото: REUTERS

Ситуация усугубляется тем, что нынешний лидер не может продемонстрировать избирателям каких-либо успехов в экономике. Безработица в стране достигла уровня 13 процентов, причем среди молодежи от 18 до 24 лет почти каждый третий не имеет постоянного дохода. Прошедшие месяцы поставили негативные рекорды за последние 2 года - инфляция в апреле достигла 5 процентов, а ВВП просел на 0,2 процента по сравнению с предыдущим кварталом 2018 года, так что сейчас крупнейшая экономика Латинской Америки откатилась в своем развитии примерно на уровень 2014 года.

Учитывая все эти факторы, рост недовольства населения главой государства легко объясним. Проведенный в конце мая опрос компании «Atlas Politico» показал, что 36 процентов респондентов оценивают руководство президента страной как «плохое» и «очень плохое», при том что нынешний курс вызывает одобрение только у 28 процентов (на 5 процентов меньше чем в апреле). Так что давление на Болсонару будет нарастать все больше, а «пространства для маневра» у него будет сокращаться.