Хроники «Кинотавра»: Любовь и эвакуатор

Уже очевидно, что главная тема нынешнего «Кинотавра» - семейные трудности. Семья трещала по швам у Анны Пармас в «Давай разведемся», у Нигины Сайфуллаевой в «Верности», у Ян Гэ в «Троице». Трещит она и в фильме «Sheena 667» - полнометражном дебюте Григория Добрыгина, хорошего актера, когда-то сыгравшего главные роли в «Черной молнии» и «Как я провел этим летом», а потом отрастившего окладистую бороду и ударившегося в творческие поиски.

Герои «Шины» - Оля и Вадим (Владимир Свирский и Юлия Пересильд) , супруги из города Вышний Волочек. У них автосервис, они мечтают о покупке недорогого подержанного эвакуатора, живут мирной, благостной жизнью – пока приятель Вадима случайно не знакомит его с миром эротических видеочатов. А конкретнее – с брюнеткой из далекой Атланты, штат Джорджия, выступающей в этих чатах за деньги под ником Sheena 667. Вадим постепенно понимает, что не может жить без девчонки – причем речь идет не о вульгарном онанизме, как у прочей ее клиентуры, а о большой любви и родстве душ. Чтобы лучше понимать любимую, Вадим учит язык на онлайн-курсах с помощью какой-то похабной анимированной белочки, чьи компьютерные интонации мало отличаются от заученных You’re so good Шины. Потом американочка понимает, что может очень неплохо поправить за счет crazy Russian свой скудный бюджет – и выпрашивает у него несколько тысяч долларов на машину, а он и рад доставить любимой удовольствие. И вот уже вместо того, чтобы ехать за эвакуатором в Германию, он покупает билет в США…

Это анекдотический сюжет - а за рамки анекдота он так и не выходит - сгодился бы для короткометражки, но Добрыгин искусственно растягивает его до 97 минут, которые в результате просто не знает, чем забивать. В довершение ко всему, он еще и оставляет анекдот без панчлайна (если уж мы вслед за белочкой переходим на английский), то есть без ударной финальной строки. Понятно, что амбиции у режиссера были вообще другие – создать ироничную, слегка печальную, может, даже какую-то чеховскую по интонации новеллу о странном русском характере и о внезапной влюбленности, меняющей жизнь. Но с этим он и подавно не справился. Ну, а если режиссер Добрыгин всерьез собирался в своем фильме осмыслить, как интернет меняет нашу жизнь (жутковатая фраза из официальной аннотации гласит: «Оля и Вадим делят радости и горести поровну, на двоих, пока в их жизнь не вторгается третий лишний — интернет»), это совсем печально.

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Героиня фильма Марии Агранович «Люби их всех» в первые несколько минут тоже кажется несчастной и отвергнутой – примерно как Оля в «Sheena 667». Состоятельный любовник, вернувшись домой, указывает ей на дверь, сообщив, что больше не нуждается в ее сексуальных, кулинарных, психорапевтических и прочих услугах. Машину и прочие подарки она может оставить себе – главное, поскорее собрать вещички и выметаться. Она, конечно, выглядит страшно расстроенной – но вскоре становится понятно, что если кто-то и пострадал в этой истории, то как раз богач. Просто героиня – профессиональная охотница на состоятельных мужчин: именно машина с подарками, в том числе денежными, ей и были нужны. Своим жертвам она представляется разными именами – то Верой, то Надеждой, то Любовью – и примеряет в общении с ними разные маски: например, перед суровым бизнесменом (Сергей Гармаш) прикидывается глупенькой студенточкой, еле-еле достигшей совершеннолетия, от чего ее визави тает и млеет. Небольшая заминка выходит с молодым предпринимателем (Александр Кузнецов): он настолько неглупый, обаятельный и искренне влюбленный, что невольно встает вопрос – а стоит ли мучиться с целым легионом папиков, когда можно жить-поживать с одним, приятным во всех отношениях. И, в принципе, Кузнецов не один такой симпатичный и богатый жених, за кого можно было бы выйти замуж и потом спокойно доить без применения актерских масок и системы Станиславского. Чтобы справиться с этой коллизией, Мария Агранович срочно вводит в сюжет детскую психологическую травму (без которой ее поколению вообще никуда): оказывается, героиню в детстве недолюбила мать, и с тех пор она так и бродит по жизни стервой.

Люби их всех Трейлер (2019).

Фильм «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой на этом фоне выглядит совсем простой деревенской историей (каковой, впрочем, и является). Шофер-дальнобойщик из городка Трубчевска в Брянской области заводит роман с соседкой. У него – милая, добрая, любящая жена и сын-подросток, у нее – очень славный муж и девочка-школьница, в семьях полное благолепие. Но какой-то черт дергает их встречаться, причем вдали от дома, в дешевых гостиничных номерах. «Однажды в Трубчевске» взяли во второй по значению каннский конкурс «Особый взгляд», но скромную поэзию Садиловой там не оценили, и никаких призов картине не выписали.

А Кантемиру Балагову, наоборот, в том же «Особом взгляде» дали приз за режиссуру. Его «Дылда» была показана на «Кинотавре» вне конкурса (потому что продюсер фильма Александр Роднянский является президентом фестиваля). А была бы в конкурсе, несомненно, взяла бы главный приз: это лучший фильм, который в июне 2019 года видел зал сочинского Зимнего театра.

Дылда Трейлер (2019).

«Дылда» - история двух подруг, возвращающихся в 1945 году с фронта в Ленинград. Сначала приезжает санитарка Ия – высоченная, нескладная, неуклюжая, да ко всему прочему еще и контуженная (ее периодически мучают странные приступы, со звоном в ушах и каким-то кататоническим оцепенением). С ней приезжает совсем маленький сын ее боевой подруги Маши. Ия заботится о мальчике, играет с ним – и однажды именно во время невинной возни ее настигает приступ. Ребенок задыхается в ее судорожных объятьях. А несколько дней спустя приезжает его мать. Которая, конечно, в отчаянии – но вскоре придумывает способ жить дальше: требует от Ии родить ей другого ребенка, взамен погибшего (сама Маша после нескольких абортов родить уже никого не способна).

«Дылда» с первых кадров поражает операторской работой 24-летней Ксении Середы: очень мало кто в российском, да, в общем-то, и в мировом кино так фантастически работает с цветом. Просто смотреть на оттенки рыжего, зеленого, багрового и коричневого, сменяющие друг друга на экране – чистейшее визуальное наслаждение. Что же касается Балагова, два года назад впечатлившего каннскую и кинотавровскую публику «Теснотой», он в своем нежном 27-летнем возрасте стал совершенно сложившимся зрелым режиссером. Чего, увы, не скажешь о доброй половине авторов, чьи фильмы участвуют в нынешнем конкурсе «Кинотавра».

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Кинофестиваль "КИНОТАВР". День шестой (подробности)