Ленни Кравиц «зажег» на юбилейном «Кинотавре»

Визит Ленни Кравица в Сочи приурочен к 30-летию «Кинотавра». Бесплатно попасть на концерт легендарного рокера в зал «Фестивальный» могли не только гости киносмотра, но и коренные сочинцы, предъявив паспорт в штабе «Кинотавра».

В партере наблюдался звездопад: от актрисы Юлии Пересильд с режиссёром Алексеем Учителем, до продюсера Александра Роднянского и олигарха Романа Абрамовича.

Миллиардер, как обычно, был очень скромно одет: серая футболка, джинсы. Держался со всеми тоже очень просто, терпеливо соглашался на селфи с гостями шоу.

Миллиардер, как обычно, был очень скромно одет: серая футболка, джинсы.Фото: Мария РЕМИЗОВА

Кстати, прошёл слух, что именно Роман Аркадьевич подарил «Кинотавру» выступление Кравица, с которым якобы давно дружен. Впрочем, утверждать не будем, концерт могли организовать и другие спонсоры киносмотра, в числе которых есть крупные банки.

В любом случае потратились солидно. Несмотря на то, что пик славы Ленни пришёлся на 90-е годы, он по-прежнему один из самых высокооплачиваемых музыкантов планеты. Например, в 2014 году за выступление на российском Гран-при «Формулы-1» в Сочи государственная компания ОАО «Центр Омега» (смета была выложена на сайта госзакупок) потратила на проведение концерта Ленни Кравица в Олимпийском парке 121,1 миллиона рублей. Из них гонорар певца составил 88 миллионов рублей. Остальные средства пошли на выполнение технического и бытового райдера Кравица.

Впрочем, учитывая, что Кравиц рекордсмен по количеству музыкальных наград (артист получал «Грэмми» четыре раза подряд), его гонорар вполне оправдан.

- Добрый вечер, мои русские братья и сестры, - обратился к гостям «Кинотавра» Кравиц. - Так приятно вновь вернуться в Россию, мне нравится быть здесь, надеюсь, что мы прекрасно проведем время.

Музыкант исполнил свои лучшие хиты, под которые в партере пританцовывал даже миллиардер Абрамович.

В свои 55 Ленни по-прежнему в отличной форме и с гордостью демонстрирует голый рельефный торс. Музыкант не раз рассказывал, что поддерживать фигуру ему помогает не только спорт, но и особое питание. Ленни последние годы практикует сыроедение.

Аркадий Абрамович держался достаточно скромно.Фото: Мария РЕМИЗОВА

Напомним: Кравиц с завидной регулярностью попадает в список самых сексуальных музыкантов планеты. За плечами музыканта романы с самыми красивыми женщинами мира: Наоми Кэмпбелл, Кайли Миноуг, Мадонной, Натали Имбрульей, Ванессой Паради, Стеллой Маккартни, Адрианой Лимой, Николь Кидман. Впрочем, как рассказывает сам маэстро, сейчас он в активном поиске.

Во время визита в Сочи райдер музыканта был предельно скромен. Рокер лишь попросил не фотографировать его во время концерта на профессиональную аппаратуру.