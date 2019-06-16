Алина Загитова представила в Японии номер под любимую песню Евгении Медведевой

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова во время ледового шоу Fantasy on Ice в Японии представила-таки на публике впервые свой новый показательный номер. Выступление 17-летней спортсменки проходит под песню Billie Eilish — Bad Guy. Этот трек очень любит еще одна российская топ-фигуристка Евгения Медведева.

На видео видно, что в этом номере Загитова появляется на льду в новом образе - костюме, состоящем из черных леггинсов и короткой красной толстовки.

Ранее нешуточный "внутренний" скандал случился из-за нового показательного номера Загитовой. После того, как хореограф Алины Даниил Глейхенгауз объявил о выборе музыкального номера на предстоящий сезон для показательного выступления, к нему в комментарии в Инстаграм пришли фанатки Евгении Медведевой. Они пояснили, что это любимая песня их фаворитки и об этом Женя, мол, прямо сказала в одном из интервью. На это Глейхенгауз ответил:

- Интервью Медведевой не видел. Музыку к показательному номеру Загитовой выбрали ещё до отпуска.

Алина Загитова, напомним, к 16 года выиграла все возможные титулы в мировом фигурном катании - чемпионат Европы, мира, финал Гран-При и Олимпиаду в Пхенчхане в 2018 году. В мае фигуристка отпраздновала свое 17-летие.