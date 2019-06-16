2019-06-16T11:12:28+03:00
Спорт

Диего Марадона: "Рука Бога" - месть англичанам за Фолкленды

В Аргентине вышел документальный автобиографический фильм о великом футболисте
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Диего Марадона.Диего Марадона.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Всемирно известный аргентинский футболист Диего Марадона сделал неожиданное признание по поводу своего легендарного гола, который вошел в историю как "рука Бога". Диего забил его в четвертьфинале ЧМ-1986 в ворота сборной Англии и помог аргентинцам выиграть со счетом 2:1 тот поединок. Марадона заявил, что этот мяч можно считать "местью" за конфликт с британцам за Фолклендские острова.

В автобиографическом фильме, вышедшем в прокат, Диего признается:

- Мы, аргентинцы, не знали, c чем столкнулись военные. Нам сказали, что мы побеждаем в войне. Но на самом деле Англия побеждала со счётом 20:0. Это было тяжело. Была поднята такая шумиха, что казалось, что мы собираемся разыграть ещё одну войну на футбольном поле.

И сам Диего Марадона говорит, что даже после фиксации гола он был рад тому, что поразил ворота соперников. И даже не признался в подыгрыше:

- Я знал, что забил рукой. Я не планировал этого делать, но всё произошло так быстро, что судья на линии не увидел, как я использовал руку. Судья посмотрел на меня и сказал: «Гол». Это было приятное чувство, будто некая символическая месть англичанам.

Напомним, что после той победы над Англией со счетом 2:1 аргентинская сборная дошла до финала и выиграла тот чемпионат мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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