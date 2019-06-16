Сердце на разрыв

Антону Ларионову 15 лет. И он жив. Мама иногда по ночам плачет, сознавая, какое это чудо.

Родился как все. Рос, ползал, лепетал что-то свое, пытался встать на ножки. А потом его судьба дала резкий крен. Один приступ, другой. Все чаще мама замечала, как он задыхается, как синеет лицо сына при малейшей физической нагрузке. Кардиолог сказал – у вас врожденный порок сердца. Что делать? Развел руками - только операция.

Мама пошла по врачам, по клиникам. Там не взяли, здесь. Дошли до Бакулевского центра. Тамошние врачи долго изучали распечатки кардиограмм, анализы, качали головами. И, как приговор, прозвучало: «Порок несовместим с жизнью, операция показана только в экстренном случае». Позже в приватном разговоре хирург признался: «Если что, вы даже до больницы его не довезете…»

Стали искать за границей. Одна из немецких клиник ответила в письме, что подобную патологию они успешно оперируют. Были бы деньги. Родители небогатые, продали все что можно, назанимали у всех, но отправили Антона в Германию. И вот, с разницей в несколько месяцев, Антону сделали две операции. Оказалось, что не все так страшно, если за дело берутся специалисты. Антон успел ухватиться за жизнь.

Последние семь лет он спокойно рос, учился, стал совсем взрослым, не боясь, что в любую минуту может случиться непоправимое. Теперь Антон умный, смышленый, эрудированный парень. Он мечтает, строит планы на будущее. Легче стало и родителям: теперь они могли спокойно спать по ночам, не боясь, что Антон утром не проснется.

Но в последние несколько месяцев тревога за сына вернулась. Ему все тяжелее учиться. Он быстро устает, уже не может подняться на свой этаж без одышки, лицо синеет при любой нагрузке.

Врачи сказали – это потому, что мальчик растет, и оперированное сердце за ним не успевает. В России Антон не мог получить помощь раньше, не может и сейчас. Немцы о подобном развитии событий предупреждали. Антону надо срочно ехать в Германию на расширенное обследование (катетеризация под общим наркозом), которое покажет, где именно возникла проблема. Если она еще не серьезна, хирурги смогут ее устранить, не прибегая к дополнительным вмешательствам.

Но стоимость такой поездки - 8 700 евро. Таких средств у семьи Антона нет. В семье работает только папа, у сына инвалидность, и мама всегда с ним.

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