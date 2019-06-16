Строгий дресс-код, бюджет в миллион евро и Бэкхем в гостях: в Испании прошла свадьба Серхио Рамоса и журналистки Пилар Рубио

В субботу, 15 июня, в Севильев состоялась свадьба футболиста Серхио Рамоса и его подруги тележурналистки Пилар Рубио. Пара состоит в отношениях уже семь лет и воспитывают троих детей. В 2014 году у них родился сын Серхио, в 2015 году - Марко, в 2018 году - Алехандро.

Торжественная церемония прошла в Севилье.Фото: REUTERS

Торжественная церемония прошла в Севильском кафедральном соборе. На свадьбу пригласили немало звезд мирового футбола. Среди них были - Роберто Карлос, Лука Модрич, даже Дэвид Бэкхем с его супругой Викторией.

Дэвид Бекхэм в гостях на свадьбе.Фото: REUTERS

Не получил приглашение на торжество бывший одноклубник Рамоса по "Реалу" Криштиану Роналду. Португалец после финала Лиги Наций уехал отдыхать в Грецию со своей семьей. А как писали испанские СМИ, у Рамоса и Роналду - свой личный конфликт. Всего на торжестве было около 500 гостей. В том числе и даже президент мадридского "Реала" Флорентино Перес.

Серхио Рамос со своей матерью.Фото: REUTERS

На свадьбе был строгий дресс-код. Мужчины - в костюмах, женщины в длинных платьях в пол. Всех приглашенных попросили избегатьв одежде целого ряда цветов: белого, оранжевого, красного, розового и зеленого. На вечеринку не разрешено было брать детей, а все мобильные телефоны гости оставили в специальной комнате.

Невеста Серхио Рамоса Пилар Рубио и ее отец Мануэль Рубио.Фото: REUTERS

Свадьба прошла в Севилье, поскольку это - родной город Серхио Рамоса. После венчания торжества переместились на ферму футболиста La Alegría, которая находится в 400 километрах от города. А для гостей в живую выступала рок-группа AC/DC. Таков был свадебный подарок Рамоса своей супруге.

Свадьба завершилась на ферме Серхио Рамоса.Фото: REUTERS

Под подсчетам испанских СМИ, все веселье обошлось семейному бюджету Рамосов в один миллион евро.