Что нужно сделать, чтобы возродить величие футбольного клуба "Манчестер Юнайтед"

В 2013-м году официально закончилась эпоха Фергюсона, сэр Алекс принял нелегкое решение покинуть пост главного тренера Манчестер Юнайтед.

Некоторые источники говорят, что у руля должен был встать нынешний победитель Лиги Чемпионов – Юрген Клопп, тогда работавший в «Боруссии Дортмунд», но отказался сам. Другие же говорят, что официального предложения немцу никто не делал, вместо этого обратились к его извечному сопернику – Пепу Гвардиоле, который тогда пожелал «отдохнуть от футбола», а теперь громит АПЛ с «Манчестером», только «Сити». Так или иначе, у руля «красных» встал Луи ван Гал.

Луи ван Гал (2014-2016)

Предсезонное турне, которое в этом году МЮ проведут в Сингапуре и Китае, «красные дьяволы» тогда провели в США и выиграли все матчи против команд МЛС. А вот с АПЛ не заладилось – «Суонси Сити» унизили «дьяволов» на Траффорд, а тогдашний аутсайдер Лиги «Лестер» - на своем поле.

Несмотря на редкие «выстрелы в воздух» и «салют средь бела дня» - выездная победа над «Ливерпулем» и домашняя победа в манчестерском дерби над «Сити», конец сезона все равно выдался «за упокой». После беспроигрышной серии в 10 матчей, «дьяволы» начали проигрывать матч за матчем и свое тогдашнее третье место в таблице вырвали просто чудом – в затылок недвусмысленно дышал извечный противник «Ливерпуль». Лишь волевая победа над «Кристалл Пелас», которая тогда представляла из себя умирающий «Кардифф Сити» этого сезона, позволила «МЮ» удержаться в Лиге Чемпионов без квалификации.

Смена руководства клуба

Однако, в том же 2013-м произошла ротация не только в тренерском штабе, но и в руководстве клуба, что, как выяснилось позже, означало конец эпохи царствования «Юнайтед» в АПЛ.

На смену «человеку из футбола» (Дэвид Гилл), как недавно выразился тот же ван Гал, комментируя нынешнее состояние «МЮ», пришел человек из большого бизнеса – Эд Вудворд, мгновенно вызвавший резонанс среди болельщиков своей трансферной политикой.

«Манчестер Юнайтед», всегда формировавший звезд, начал закупать готовых.

Именно с прихода Вудворда и началась эпоха Инстаграма и зазвездившихся футболистов типа Рэшфорда, Санчеса, Лингарда, Погба, которые бегают не за клуб, а за деньги.

Жозе Моуриньо (2016-2018)

Ван Гала уволили не потому, что при нем команда играла плохо, а потому, что коммерческий успех при имени Моуриньо был значительно больший.

«Я не держу зла на клуб», - сказал ван Гаал в интервью, - «Они хотели Моуриньо, и он был свободен, но назначение Моуриньо, очевидно, казалось им интересным с точки зрения бизнеса. Он выигрывает матчи. Но в таком клубе, как «Юнайтед», главное – выигрывать трофеи».

Как можно судить из этих слов, голландец понимал психологию и философию клуба значительно лучше и, возможно, не уволь его в 2016-м, клуб бы не лихорадило так сильно, как сейчас. Как отозвался о «красных дьяволах» недавно сам Моуриньо, комментируя прошедший финал Лиги Европы 2018-2019 между «Челси» и «Арсеналом»:

«Манчестер Юнайтед» слишком хорош для Лиги Европы (и Сульшер это тоже понимает, возможно, потому и сохраняет оптимистичный настрой) и слишком плох для Лиги Чемпионов. Нужно что-то среднее».

При этом, если бы португалец реально думал, как говорит, что он не стал бы покупать из «Ювентуса» Погба дороже, чем его туда продали, и Санчеса из «Арсенала».

Эти двое конкретных футболистов представляют собой классический пример потухших звезд, больше заинтересованных в деньгах и собственном бренде, нежели в улучшении собственных навыков. На момент подписания у обоих была впечатляющая статистика.

Поль Погба за 4 сезона в «Ювентусе» забил 29 голов, в среднем выходят в основе в каждом втором матче, а забивая в каждом третьем. Хороший результат стабильного плавного развития для хавбека.

У Санчеса за «Арсенал» цифры еще более впечатляющие – 60 голов за 4 сезона. Пик результативности этого игрока пришелся на сезон 2016-2017 – в 38 матчах он забил 24 гола и отдал 11 результативных передач, что и сподвигло Моуриньо к покупке. Однако, уже на следующий сезон все еще в составе «пушкарей» Санчес сыграл только 19 матчей и забил 7 голов, возможно просто плохой сезон, частые травмы, а возможно сказывался возраст – на момент трансфера Санчесу было 29 лет.

Ставший жертвой собственной трансферной политики, «МЮ» представляет из себя монстра Франкенштейна – перспективные топ-игроки, которых покупали ради результативности, в итоге не сыгрались, а воспитанники же собственной школы тоже не блещут.

Маркус Рэшфорд (нападающий) и Джесси Лингард (полузащитник), эффективность которых после завершения сезона 2018-2019 тоже была поставлена под сомнение – выпускники академии «МЮ». Сравним их с Полем Погба и Алексисом Санчесом соответственно.

Погба за три сезона в «МЮ» с момента подписания забил те же 24 гола, что и за 4 сезона в «Ювентусе», однако, 7 из них приходится на пенальти, тогда как в «Ювентусе» он забивал с игры. Джесси Лингард за 6 сезонов АПЛ забил 19 голов, но в отличии от Поля Погба, чье развитие и становление как игрока к тому времени, как Джесси начал играть, закончилось, первые три сезона развивался. Отсюда, можно сделать вывод, что скорость результативности, под которой понимается количество значимых действий в единицу времени на поле, у Погба и Лингарда примерно одинакова и занимает один-два сезона.

Маркус Рэшфорд в 4-х сезонах за «МЮ» забил 27 голов, в то время Алексис Санчес, проиграв два сезона за «МЮ» за 32 сыгранных матча в двух сезонах «МЮ» забил 3 гола. Отсюда, можно сделать вывод о том, что Рэшфорд как молодой нападающий находится в стадии развития, в то время как Санчес является классическим примером игрока, загубившего в трансфером в другой клуб карьеру.

Однако, несмотря на все эти испытания, Моуриньо удалось кое-чего добиться с «красными дьяволами».

7 августа состоялся первый официальный матч «красных дьяволов» под руководством Моуринью: в этой игре команда со счётом 2:1 победила «Лестер Сити» и выиграла Суперкубок Англии.

26 февраля 2017 года «Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка Футбольной лиги, обыграв «Саутгемптон» со счётом 3:2. Эта победа в Кубке лиги стала пятой для «Юнайтед» и четвёртой для Моуринью. 24 мая 2017 года в финале Лиги Европы «Юнайтед» со счётом 2:0 обыграл амстердамский «Аякс».

В АПЛ же не ладилось, как и во времена Ван Гала. Сезон 2016-2017 «МЮ» завершил на 6-м месте, а в 2017-2018-м поднялся на 2-ю позицию, но при этом отрыв от 1-го места («Манчестер Сити») составлял 19 очков. То есть никакой серьезной конкуренции «горожанам» «дьяволы» не составляли. А в середине сезона 2018-2019 Жозе Моуриньо, несмотря на все свои достижения был уволен.

Новый «МЮ» Сульшера.

«С чего начнется эта перекомплектовка?», «Будет ли Сульшер проводить ее в одиночку, или все-таки бизнесмен Вудворд собирается ему не то, чтобы помогать, но хотя бы не мешать?» - вопросы, ответы на которые мы узнаем только в конце следующего сезона.

Пока что Сульшер дал понять, что лично он не будет пытаться удерживать игроков, которые хотят покинуть клуб.

Норвежец сообщил изданию Goal.com, что собирается «усилить команду молодыми английскими игроками», и первый трансфер – Дэниел Джеймс из «Суонси Сити» яркое тому доказательство.

Молодой валлиец еще не успел стать звездой, при этом обладая хорошими качественными характеристиками.

Как отозвался о своем подопечном тренер сборной Уэльса, Райан Гиггз:

«Даниэл – самый быстрый игрок из всех, кого я видел. Он кошмар для защитников. Он не такой крупный игрок, поэтому его сложно схватить руками. Он владеет обеими ногами, может забивать голы и создавать голы».

Как можно судить, такая характеристика молодого игрока, перебравшегося в «МЮ» для дальнейшего развития, характерна для поколения Алекса Фергюсона.

Видимо, Сульшер всерьез собрался следовать тактике собственного наставника и реформировать «Манчестер Юнайтед» по пути именно развития молодых талантов, а не скупки уже готовых звездных игроков.

Это вполне логично, ведь опыт Жозе Моуриньо показал, что первая модель не работает в нынешнем «Юнайтед». Но главная проблема реализуемой новой схемы и сегодняшнего «МЮ» в целом - это прежде всего отсутствие консенсуса между руководством и тренерским штабом.

Отсутствие конструктивного диалога между стороной денег (Эдом Вудвордом) и стороной спорта (тренерским штабом клуба) приводит к неудачным дорогим трансферам и, как следствие, несыгранности самой команды.

По опыту сезонов 2016-2018, (период Сульшера сюда пока не включен в силу своей непродолжительности), руководство клуба должно хотя бы немного пренебречь «брендом» и посмотреть в сторону «футбола». Будет разумно дать тренеру карт-бланш на трансферы, тактики, схемы, ротации игроков. В конце концов, если Вудворд пригласил Сульшера, чтобы возродить «МЮ» времен Фергюсона, то следует заглянуть в историю клуба и заметить, что самому сэру Алексу Фергюсону понадобилось пять лет, чтобы построить «Манчестер Юнайтед» взявший три Лиги Чемпионов и на протяжении 26 сезонов не выпадавший из чемпионской тройки.

Готов ли "МЮ" к генеральному ремонту?

Готовы ли «МЮ» на генеральный ремонт, который, вполне возможно, займет несколько лет? Фанат «дьяволов», сиди за рулем клуба, определенно согласился. Но не бизнесмен.

«МЮ» нужен баланс прежде всего между тренером и руководством клуба, поэтому, главное испытание для Сульшера на пути построения своего «Манчестера Юнайтед» - найти общий язык прежде всего с Вудвордом и убедить его в том, что менять тренеров как носки не выход из сложившейся ситуации, и что за один сезон даже с громкими трансферами проблема полностью не разрешится, из кризиса выходить будут постепенно и только общими усилиями. Действия же, препятствующие двустороннему диалогу, лишь усугубляют стагнацию клуба.