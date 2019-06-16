"С друзьями сидели, думали, почему бы и нет". Дмитрий Булыкин объяснил, почему идет на выборы в Мосгордуму

Экс-форвард «Динамо» и сборной России 39-летний Дмитрий Булыкин в субботу вечером опубликовал на своей страничке в Инстаграм неожиданное сообщение:

«Сегодня я зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую Думу VII созыва по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят районы: Арбат, Пресненский и Хамовники.

Мне необходима поддержка жителей в реализации главных целей, которые я ставлю перед собой – развивать детский и юношеский спорт в Москве, а также обеспечивать для всех москвичей возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни...», - написал футболист.

Мы позвонили Булыкину и он впервые в новом качестве - возможного кандидата в депутаты, ответил на наши вопросы.

- Дмитрий, вы зарегистрировались в качестве самовыдвиженца на выборах в Мосгордуму. В состав округа входят районы Арбат, Пресненский и Хамовники. Почему вы решили стать депутатом? Кто вам пасанул такую идею?

- На самом деле с друзьями сидели, думали, почему нет. Я помогаю спорту, и это даст мне дополнительные возможности помогать детскому спорту. Мои цели – создавать комфортные дворы, в которых можно безопасно заниматься физкультурой и спортом.

- Нам недавно звонил Сергей Вадимович Степашин, и мы ему рассказали новость, что вы решили баллотироваться в Мосгордуму. Он ответил: «Это наш воспитанник, динамовский. Передай ему привет и успехов, пусть пробует».

- Ну, супер. Решил попробоваться. Посмотрим, к чему это приведет. Сейчас буду собирать подписи. Все-таки живу в Хамовниках, развиваю спорт на стадионе «Красная Пресня», поэтому районы мне знакомые, и я собираюсь пройтись, послушать народ. Посмотрим, что будет дальше.

- Вы уже начали слушать народ? Вы наверняка уже знаете, что народ говорит о Булыкине.

- Я знаю, но это только те люди, которые меня узнают, подходят, рассказывают. Только благодаря им я знаю, что происходит в районе. Думаю, когда буду собирать подписи, узнаю получше, какие проблемы, что нужно сделать. И посмотрим дальше, напишу программу, в которой все это будет отражено.

- Вы были таранным форвардом. Сейчас атакуете один из самых скандальных округов. Скажите, футбольные навыки вам в избирательной кампании могут пригодиться?

- Я, честно говоря, не знаю, кто идет, кто мои оппоненты, кого зарегистрируют, кого не зарегистрируют. Я просто пока иду посмотреть, что из этого получится. Друзья оказывают поддержку. Посмотрим, что из этого получится на первом этапе, а дальше уже видно будет.

- Что еще в задумках, если вы станете депутатом, в масштабах Москвы?

- Ну, задумки... чтобы все, наверное, расходовалось эффективно, я бы так сказал, добавил к этому - все-таки иногда неэффективно у нас все расходуется, и я имею ввиду бюджеты, и неправильно... Так - лучше давайте...

- Ну, то есть - то, что на спорт выделяется, не очень эффективно используют, скажем так.

- Давайте скажем - буду следить за эффективностью... Блин, сейчас это надо закрутить...

- Да нормально, Дмитрий! А вот еще вопрос: на вашей территории находятся «Лужники», главный стадион страны. Как его оживить? У вас есть рычаг какой-то?

- На самом деле «Лужники» очень большой объект, здесь очень много людей собирается, особенно в выходные, здесь очень развит спорт. Это тоже будет входить в одну из моих задач, чтобы у людей была возможность заниматься спортом, физкультурой рядом с домом, а еще желательно – во дворах, где все будет у них комфортно и хорошо.

КСТАТИ

В Москве в 43-м избирательном округе (районы Арбат, Пресненский, Хамовники), документы на выдвижение кандидатами в депутаты также подали юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, экс-лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер уже успела снять свою кандидатуру с выборов, сообщает Интерфакс.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Булыкин, 39 лет. Родился в Москве. Начинал заниматься футболом в школе «Локомотива». Потом играл за молодежную и основную команду железнодорожников. В 2001 году перешел в московское «Динамо», где провел шесть сезонов. Потом уехал выступать в Европу, где играл за немецкие «Байер 04» и «Фортуну» (Дюссельдорф), за бельгийский «Андерлехт», а также голландские «Аякс» и «Твенте». В 2016 году Булыкин завершил спортивную карьеру. Летом 2017 года был назначен советником президента ФК «Локомотив».