2019-06-17T02:06:29+03:00
Звезды

Ольга Бузова: «Хотела с дуру увеличить грудь после развода, но одумалась!»

Телеведущая призналась, что после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым собиралась лечь под нож пластического хирурга
Ирина СУХАНОВА
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Ольга Бузова защитила скромный размер груди. Фото: Инстаграм и Евгения ГУСЕВА.Ольга Бузова защитила скромный размер груди. Фото: Инстаграм и Евгения ГУСЕВА.
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Ольга Бузова – одна из немногих знаменитостей, не спешащих совершенствовать свою внешность в клинике пластической хирургии. В Инстаграме телеведущую то и дело спрашивают, почему она не увеличивает бюст. Природа наградила Ольгу скромными прелестями первого размера, о чем ей то и дело напоминают недоброжелатели. В ответ Бузова неизменно говорит, что довольна тем, что у нее есть, и не собирается ничего в себе менять. Хотя такие мысли ее посещали: Ольга призналась, что подумывала сделать пластическую операцию сразу после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

В Инстаграме Бузова опубликовала снимок с билетами на самолет и сообщила, что снова отправляется в путешествие. Телеведущая предложила поклонникам угадать, куда она отправляется. В комментариях фолловеры немедленно предположили, что Ольга летит в Европу увеличивать грудь. В ответ звезда «Дома-2» сообщила:

- А вот и нет! Хотела с дуру сделать после развода, но одумалась! Я люблю свою идеальную маленькую грудь.

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Mood of the day #ялюблютебяжизнь
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На самом деле Ольга улетела в Италию: ее пригласили на свадьбу друзей. Торжество прошло в Вероне, на родине Ромео и Джульетты. Город настроил телеведущую на романтический лад, к тому же в поездку вместе с ней отправился ее бывший бойфренд Тимофей Майоров, с которым Ольга встречалась в 2009 году. На своей страничке поющая телеведущая выложила видео: Тимофей целует ее в щеку, а она нежно гладит его по руке.

- Просто у двух людей существует необходимость друг в друге. Мой самый идеальный бывший, - подписала Бузова видеоролик.

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Мой самый идеальный бывший Тима
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Тема скромных прелестей Ольги то и дело всплывает в обсуждениях в соцсетях. Стоит только певице выложить на своей страничке фото в купальнике, как поклонники тут же пеняют ей за скромный размер груди и советуют обратиться к пластическому хирургу.

- Года идут, а тема моей груди, или её отсутствия, как всегда актуальна, - как-то написала Бузова. - Во-первых, мои хорошие, поверьте, не в этом счастье. Во-вторых, «ничто так не старит женщину, как большая грудь. А женщина с маленькой грудью смотрится изящно до старости». Коко Шанель.

В ответ фолловеры Бузовой уличили ее в подлоге. Дело в том, что цитаты Коко Шанель про маленькую грудь просто не существует.

- Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм. Вот цитата Коко Шанель, - пишут Ольге в комментариях. – Про грудь Шанель ничего не говорила, не выдумывайте, Оля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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