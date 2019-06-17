Черный бюстгальтер и дерзкое мини: Ирина Шейк вышла в смелом наряде на показе Версаче

Расставшись с отцом своей двухлетней дочки Леи Брэдли Купером, Ирина Шейк с головой ушла в работу. Супермодель улетела из Лос-Анджелеса на съемки в Исландию, а после – на Неделю моды в Италию. Ирина приняла участие в показе новой коллекции Versace. Во время дефиле, которое прошло в Милане, по подиуму вместе с Шейк прошли сумермодели Белла и Джиджи Хадид. Но все внимание было приковано к Ирине – и это неудивительно: ее разрыв с голливудской звездой обсуждают все СМИ планеты.

Русская красавица вышла на подиум в смелом наряде: Ирина продемонстрировала леопаровое мини-платье с глубоким декольте. В откровенном вырезе виднелся черный бюстгальтер – эта деталь туалета красовалась на многих манекенщицах, и именно она стала одной из изюминок новой коллекции Донателлы Версаче. Короткая юбка позволила модели похвастаться бесконечно длинными ногами. Образ дополнили золотые украшения.

Ирина продемонстрировала леопаровое мини-платье с глубоким декольте.Фото: EAST NEWS

После показа модели собрались на грандиозную вечеринку. В Инстаграме Шейк опубликовала фото, на котором она снята вместе с Донателлой Версаче. Ирина позирует с бокалом шампанского в руках.

Спасибо за то, что ты такая красивая, а также за то, что ты такая хорошая подруга, - написала в комментариях к посту Донателла Версаче.

Пока Ирина работает в Италии, с ее дочкой нянчится Брэдли Купер. Папарацци сфотографировали актера на прогулке с Леей на руках. В этот день в США отмечали День отца, и Купер провел его вместе со своей наследницей.

К слову, мировая пресса уже прозвала Ирину «Мисс идеальный разрыв». Во время совместной жизни с Купером модель не слишком часто появлялась в соцсетях. Сейчас же она постоянно публикует в Инстаграме новые снимки и сториз, рассказывая о своих поездках и делясь впечатлениями от путешествий. На всех фото она выглядит идеально – такое ощущение, что модель специально дразнит своего бывшего, заставляя пожалеть об их расставании. «Брэдли, смотри, что ты потерял!» - пишут поклонники в комментариях.

irinashayk Repost @donatella_versace .. With my queen before #VersaceSS20 @versace #MFW

Тем временем расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера обрастает новыми подробностями. Источник из окружения звезд рассказал, что инициатором прекращения их отношений стала Ирина. Хотя поклонники считали эту пару идеальной, их разрыв был неизбежен. Голливудский актер и русская супермодель оказались настолько разными, что конец их романа был делом времени. Тем не менее, Ирина всерьез надеялась построить с Купером семью. А когда не дождалась предложения руки и сердца, сама предложила Брэдли расстаться.

- Ирина искренне возлагала большие надежды на их совместное будущее и верила, что, как только у них родится дочка, они найдут время пожениться. Но этого так и не случилось. Она ждала большего от Брэдли во всех отношениях. Но она была несчастна, потому что он слишком много времени уделял работе, - рассказал инсайдер изданию Entertainment Tonight.

Отношения между Шейк и Купером испортились за несколько месяцев до премьеры фильма «Звезда родилась». Ирина и Брэдли решили расстаться еще тогда, но решили подождать, пока фильм не выйдет на экраны – мол, карьера Купера резко рванула в гору, а новость о расставании могла помешать.

- Недавно Ирина решила, что хватит. Она чувствовала, что их отношения находятся не на том уровне, на который она рассчитывала, - рассказал друг семьи. - Постоянные разногласия сделали их жизнь невыносимой. Они очень разные люди, и как только они поняли, что вместе их держит только дочь Леа, стало ясно, что лучше расстаться.